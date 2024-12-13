Erstellen Sie ein 1-minütiges Anleitungsvideo für Marketingmanager, das die Einfachheit der Erstellung eines AI-Promo-Videos mit den Fähigkeiten von HeyGen veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit Bildschirmaufnahmen der Plattformoberfläche, begleitet von einer klaren, selbstbewussten Stimme. Dieses Video wird speziell hervorheben, wie die Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript die Produktion überzeugender Botschafterinhalte vereinfacht und es den Nutzern ermöglicht, einfachen Text mühelos in dynamische Visuals zu verwandeln.

