Erstellen Sie eine überzeugende 30-sekündige Videoanzeige, die ein neues Küchengerät für Amazon-Verkäufer präsentiert und sich an vielbeschäftigte Hobbyköche richtet, die Wert auf Bequemlichkeit legen. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit schnellen Schnitten des Produkts in Aktion, begleitet von einem lebhaften instrumentalen Hintergrundtrack und einer professionellen Voiceover, die mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript generiert wird, um die wichtigsten Vorteile dieses KI-gestützten Video-Generators hervorzuheben.

