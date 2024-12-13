Amazon Produkt Video Maker: Erstellen Sie ansprechende Anzeigen mit KI

Erzeugen Sie mühelos überzeugende Produktvideos mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um mehr Amazon-Verkäufe zu erzielen.

Erstellen Sie eine überzeugende 30-sekündige Videoanzeige, die ein neues Küchengerät für Amazon-Verkäufer präsentiert und sich an vielbeschäftigte Hobbyköche richtet, die Wert auf Bequemlichkeit legen. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit schnellen Schnitten des Produkts in Aktion, begleitet von einem lebhaften instrumentalen Hintergrundtrack und einer professionellen Voiceover, die mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript generiert wird, um die wichtigsten Vorteile dieses KI-gestützten Video-Generators hervorzuheben.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Produktstory-Video für eine umweltfreundliche Hautpflegelinie, das sich an bewusste Verbraucher richtet, die an nachhaltiger Schönheit interessiert sind. Verwenden Sie HeyGens Vorlagen und Szenen, um eine ruhige und natürliche visuelle Ästhetik zu schaffen, mit sanfter Beleuchtung und Nahaufnahmen der Produkttexturen. Die Audio sollte beruhigende Ambient-Musik enthalten und beschreibende Textüberlagerungen im Video, um die Werte der Marke und die Produktvorteile zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 60-sekündiges hochwertiges Video, das die Funktionen eines neuen Technik-Accessoires für Amazon-Verkäufer demonstriert, speziell für Early Adopters und Technikbegeisterte. Der visuelle Ansatz sollte elegant und futuristisch sein, mit klaren Motion Graphics und der Nutzung von HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die visuellen Elemente aus einer bestehenden Asset-Bibliothek zu verbessern. Der Ton sollte klar sein, mit einem deutlichen Voiceover, das die Funktionalität erklärt, ergänzt durch subtile elektronische Hintergrundmusik.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine dynamische 15-sekündige Amazon-Videoanzeige für eine Fitness-App, die sich an junge Erwachsene richtet, die sich auf personalisierte Trainingsroutinen und E-Commerce-Marketing konzentrieren. Der visuelle Stil sollte energiegeladen und schnelllebig sein, mit verschiedenen Nutzern, die in kurzen Übungsszenen gezeigt werden. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um motivierende Audioinhalte in verschiedenen Sprachen anzubieten, begleitet von einem modernen Pop-Soundtrack, der sofort Aufmerksamkeit erregt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Amazon Produkt Video Maker funktioniert

Erstellen Sie überzeugende Produktvideos für Ihre Amazon-Angebote mit HeyGens intuitiven Tools, die die Erstellung vereinfachen und das Engagement steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres Videos aus einem Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion oder wählen Sie aus vorgefertigten Vorlagen, um schnell die Bühne für Ihre Produktgeschichte zu bereiten.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Geschichte an
Personalisieren Sie Ihr Video mit HeyGens Branding-Kontrollen, um sich mit der Identität Ihres Produkts abzustimmen. Fügen Sie überzeugenden Text zum Video und professionelle Voiceovers hinzu, um die wichtigsten Vorteile effektiv zu kommunizieren.
3
Step 3
Verbessern Sie visuelle und akustische Elemente
Integrieren Sie ansprechende Elemente aus unserer Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um Ihre Produktpräsentation zu bereichern. Optimieren Sie für das Stummschalten mit klaren visuellen Elementen und Untertiteln, um die Aufmerksamkeit der Käufer zu gewinnen.
4
Step 4
Exportieren für Amazon
Exportieren Sie Ihr hochwertiges Video einfach im erforderlichen Seitenverhältnis und MP4-Format, um sicherzustellen, dass es die Videospezifikationen von Amazon für eine nahtlose Hochladung zu Ihren Produktangeboten erfüllt.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vertrauen aufbauen mit Produktbewertungen

Produzieren Sie authentische und ansprechende Videobewertungen, die die Kundenzufriedenheit hervorheben und die Glaubwürdigkeit Ihrer Amazon-Produkte steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Amazon-Produktvideos zu erstellen?

HeyGen ist ein KI-gestützter Video-Generator, der Amazon-Verkäufern und -Anbietern hilft, hochwertige Videos für Amazon-Videoanzeigen zu erstellen. Sie können mühelos überzeugende Produktgeschichten entwickeln, indem Sie verschiedene Vorlagen, Text-zu-Video und professionelle Voiceover-Optionen nutzen, um Aufmerksamkeit zu erregen und ansprechende Videoanzeigen zu gewährleisten.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung hochwertiger Produktvideos?

HeyGen fungiert als Online-Videoeditor zur Selbstbedienung und bietet eine umfangreiche Asset-Bibliothek, KI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen. Sie können Ihre Videos personalisieren, indem Sie Text zum Video hinzufügen, Musik zum Video hinzufügen und Branding-Kontrollen nutzen, um Konsistenz in Ihren E-Commerce-Marketingbemühungen zu gewährleisten.

Kann ich mit HeyGen professionelle Voiceovers generieren und meine Produktvideos anpassen?

Absolut. Die KI-gestützte Plattform von HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle Voiceovers aus Ihrem Skript zu generieren und Ihre Produktvideos mühelos anzupassen. Dies ermöglicht es Ihnen, einen klaren Handlungsaufruf zu erstellen und Ihre Produktgeschichte effektiv potenziellen Kunden zu vermitteln.

Stellt HeyGen sicher, dass meine Amazon-Videoanzeigen die technischen Spezifikationen erfüllen?

Ja, HeyGen unterstützt verschiedene Seitenverhältnisse und Exportoptionen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos die Videospezifikationen von Amazon für eine nahtlose Integration erfüllen. Unsere Plattform ist darauf ausgelegt, hochwertige Videos zu produzieren, die für Amazon-Produktseiten und Werbekampagnen geeignet sind.

