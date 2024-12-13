Amazon Produktvideo-Generator: Erstellen Sie beeindruckende Anzeigen schnell

Wandeln Sie Produktbilder mühelos in hochwertige, konversionsoptimierte Videoanzeigen für Ihr Amazon-Angebot um, mit HeyGens anpassbaren Vorlagen.

Erstellen Sie ein 30-sekündiges, überzeugendes Produktvorstellungsvideo für Amazon-Verkäufer, die neue Artikel einführen. Präsentieren Sie die einzigartigen Merkmale des Produkts mit einer eleganten, modernen visuellen Ästhetik und mitreißender Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens anpassbare Vorlagen und Szenen, um fotorealistische Videoassets schnell zusammenzustellen, die potenzielle Käufer fesseln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Produktgeschichtenvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet, die ihre Amazon-Verkäufe steigern möchten. Dieses Video sollte ansprechende visuelle Darstellungen eines häufigen Problems zeigen, das durch das Produkt gelöst wird, ergänzt durch eine klare, freundliche männliche Stimme, die durch HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript generiert wird.
Beispiel-Prompt 2
Wie können Sie ein 60-sekündiges, hochwertiges Marketingvideo für E-Commerce-Marketer erstellen, das sich auf detaillierte Funktionen und Vorteile konzentriert? Verwenden Sie ein autoritatives AI-Voiceover, das mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde, ergänzt durch dynamische On-Screen-Textanimationen, um wichtige Informationen über das Produkt effizient zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Liefern Sie eine dynamische 15-sekündige Social-Media-Anzeige, die für digitale Werbetreibende optimiert ist und als konversionsoptimierter Inhalt gestaltet ist. Das Video sollte schnelle, aufmerksamkeitsstarke visuelle Elemente mit minimalen Textüberlagerungen und energetischer Hintergrundmusik enthalten, die leicht für verschiedene Plattformen anpassbar sind, indem Sie HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis nutzen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Amazon Produktvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie effizient überzeugende Produktvideos für Ihre Amazon-Angebote und Werbekampagnen mit unserem KI-gestützten Video-Generator.

1
Step 1
Produktassets hochladen
Beginnen Sie mit dem Hochladen Ihrer Produktbilder oder nutzen Sie unsere integrierte Medienbibliothek, um ansprechende visuelle Darstellungen für Ihr Video zu finden.
2
Step 2
Fesselnde Elemente hinzufügen
Bereichern Sie Ihr Video mit professioneller Voiceover-Generierung und mitreißender Hintergrundmusik, um die Botschaft Ihrer Marke effektiv zu vermitteln.
3
Step 3
Anpassen und Optimieren
Personalisieren Sie Ihre Inhalte mit Branding-Kontrollen, einschließlich Logos und Farben, und passen Sie das Seitenverhältnis des Videos an, um es für verschiedene Amazon-Platzierungen zu optimieren.
4
Step 4
Für Amazon exportieren
Erstellen und laden Sie Ihr hochwertiges Video herunter, das präzise mit den geeigneten Seitenverhältnissen und Einstellungen für Amazon-Angebotsanforderungen und Sponsored Brands-Kampagnen konfiguriert ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produktvorteile durch Kundenstories hervorheben

.

Bauen Sie Vertrauen und Authentizität auf, indem Sie ansprechende KI-Videos produzieren, die echte Kundenbewertungen und Erfolgsgeschichten für Ihre Produkte zeigen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie hilft HeyGen bei der Erstellung überzeugender Videoinhalte für Amazon-Produktangebote?

HeyGen dient als KI-gestützter Video-Generator, der Verkäufern ermöglicht, hochwertige, konversionsoptimierte Inhalte für ihre Amazon-Angebote zu erstellen. Sie können ansprechende visuelle Darstellungen erstellen, die Ihre Produktgeschichte effektiv erzählen, Kundenaufmerksamkeit erregen und den Verkauf von Amazon-Produkten fördern.

Kann HeyGen meine Produktbilder in dynamische und realistische Hochbewegungs-Videoanzeigen verwandeln?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Bilder zu animieren und Standbilder in dynamische GIF-ähnliche Videoanzeigen und Multi-Szenen-Videoanzeigen zu verwandeln. Dies ermöglicht fotorealistische Videoassets, die Ihr Produkt mit verbesserter Bewegung und Realismus präsentieren und Ihre Inhalte hervorheben.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen, um sicherzustellen, dass meine Videoanzeigen eine authentische Markenstimme haben?

HeyGen bietet fortschrittliche generative KI-Funktionen, einschließlich anpassbarer Vorlagen, KI-Avatare und professioneller Voiceover-Optionen, die von KI-Stimmen unterstützt werden. Diese Funktionen ermöglichen es Ihnen, eine authentische Markenstimme in Ihren Marketingvideos beizubehalten und Konsistenz und Wirkung zu gewährleisten.

Wie kann ich die visuelle Attraktivität und Botschaft meiner Marketingvideos mit HeyGen verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Musik einfach zu Videos hinzuzufügen, Textanimationen zu integrieren und Textüberlagerungen für klare Handlungsaufforderungen zu nutzen. Sie können auch unsere Medienbibliothek und Stock-Unterstützung nutzen, um hochwertige, ansprechende visuelle Darstellungen zu erstellen, die Ihr Publikum fesseln.

