Erstellen Sie ein 90-sekündiges Alumni-Testimonial-Video, das sich an potenzielle Studierende und deren Eltern richtet und die inspirierende Reise eines Absolventen von der Einschreibung bis zum beruflichen Erfolg zeigt. Der visuelle Stil sollte aufbauend und professionell sein, mit dynamischen Übergängen und B-Roll-Aufnahmen des Campus, begleitet von klaren, enthusiastischen Voiceovers, die mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurden und die direkte Wirkung ihrer Ausbildung hervorheben.

Video Generieren