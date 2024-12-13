Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Einführungsvideo für Kleinunternehmer und Marketingteams, die nach einem alternativen Videomacher suchen, und präsentieren Sie dabei einen eleganten und professionellen visuellen Stil. Das Video sollte eine selbstbewusste Stimme haben, die von einem lebensechten AI-Avatar geliefert wird, und demonstrieren, wie einfach professioneller Marketinginhalt ohne komplexe Software produziert werden kann.

Video Generieren