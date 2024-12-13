AI-Avatare in HeyGen erwecken Ihre Sicherheitsvideos zum Leben, indem sie eine konsistente und professionelle Bildschirmpräsenz bieten, die die Zuschauer effektiver anspricht als traditionelle Methoden. In Kombination mit unserer Sprachgenerierung machen diese AI-gestützten Funktionen Ihre Trainingsvideos wirkungsvoll und einprägsam für die Luftfahrtindustrie und darüber hinaus.