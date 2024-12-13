Erstellen Sie ein 90-sekündiges Schulungsvideo für das Bodenpersonal einer Fluggesellschaft, das die Betriebsabläufe des neuen Gepäckabfertigungssystems demonstriert. Der visuelle Stil sollte sehr detailliert und instruktiv sein, mit einem professionellen und klaren Audioton, der HeyGens "Voiceover-Generierung" nutzt, um jeden Schritt präzise zu erklären. Dieses Video zielt darauf ab, effektive "Schulungsvideos" mit einem "AI-Videoagenten" für eine konsistente Bereitstellung zu bieten.

