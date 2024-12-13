Fluggesellschaft Anleitungsvideo-Ersteller: Erstellen Sie ansprechende Schulungen

Verwandeln Sie Ihre Skripte sofort in professionelle, ansprechende Anleitungsvideos mit unserer fortschrittlichen Text-zu-Video-Technologie.

Erstellen Sie ein 90-sekündiges Schulungsvideo für das Bodenpersonal einer Fluggesellschaft, das die Betriebsabläufe des neuen Gepäckabfertigungssystems demonstriert. Der visuelle Stil sollte sehr detailliert und instruktiv sein, mit einem professionellen und klaren Audioton, der HeyGens "Voiceover-Generierung" nutzt, um jeden Schritt präzise zu erklären. Dieses Video zielt darauf ab, effektive "Schulungsvideos" mit einem "AI-Videoagenten" für eine konsistente Bereitstellung zu bieten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Gestalten Sie ein 1-minütiges Anleitungsvideo für das Kabinenpersonal zu den Notausgangstür-Protokollen. Verwenden Sie realistische "AI-Avatare", um die korrekten Handlungen visuell zu demonstrieren, wobei der Ton ruhig, aber autoritär sein sollte. Fügen Sie klare "Untertitel" hinzu, um die Zugänglichkeit und das Verständnis für alle Zuschauer zu verbessern, und machen Sie dies zu einem beispielhaften "Anleitungsvideo".
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Video, das dem Verwaltungspersonal der Fluggesellschaft die wichtigsten Funktionen der neuen Flugplanungssoftware vorstellt. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein, die "benutzerfreundliche Oberfläche" mit animierten Highlights präsentieren und von einem ansprechenden, informativen Voiceover begleitet werden. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen", um schnell einen professionellen Look zu erstellen und die Vorteile der "Anpassung" zu demonstrieren.
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges internes Briefing für alle Mitarbeiter der Fluggesellschaft über aktualisierte Sicherheits-Check-in-Verfahren. Das Video sollte schnelle Schnitte und klare visuelle Hinweise enthalten, die mit einem energischen Ton über "Text-zu-Video aus Skript" geliefert werden. Nutzen Sie HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um eine nahtlose Verteilung über verschiedene interne Kommunikationsplattformen zu gewährleisten und "End-to-End-Videoerstellung" für schnelle Updates zu demonstrieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Fluggesellschaft Anleitungsvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und informative Anleitungsvideos für die Flugbranche mit AI, um Klarheit und Wirkung für Schulung und Sicherheit zu gewährleisten.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Anleitungstextes. Nutzen Sie unsere vielfältigen "Videovorlagen", um schnell Ihre Inhalte zu strukturieren und einen Vorsprung bei Ihrem Projekt zu erhalten.
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie aus einer Reihe realistischer "AI-Avatare" wählen, um Ihre Botschaft zu übermitteln. Diese digitalen Präsentatoren erwecken Ihre Anweisungen mit natürlichen Ausdrücken zum Leben.
Step 3
Fügen Sie ansprechende Erzählungen hinzu
Verwandeln Sie Ihr Skript in professionelle Audioaufnahmen mit fortschrittlichen "AI-Voiceovers", die in mehreren Sprachen verfügbar sind, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und effektiv gehört wird.
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Anleitungsvideo und "exportieren" Sie es in Ihrem gewünschten Format und Seitenverhältnis. Bereiten Sie Ihre Inhalte für verschiedene Plattformen vor, von Bordunterhaltung bis zu Online-Schulungsmodulen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Betriebsabläufe

Verwandeln Sie komplexe Betriebsanleitungen und Sicherheitsprotokolle der Fluggesellschaft in klare, verständliche Anleitungsvideos für ein besseres Verständnis.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den Videoproduktionsprozess?

HeyGen nutzt fortschrittliche Text-zu-Video-Technologie und AI-Avatare, um die Erstellung komplexer Videos zu vereinfachen. Benutzer können Skripte mühelos in ansprechende animierte Videos oder Anleitungsvideos umwandeln, dank einer benutzerfreundlichen Oberfläche, die den gesamten Prozess effizient gestaltet.

Welche erweiterten Branding-Kontrollen bietet HeyGen für die Videopersonalisierung?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Benutzern ermöglichen, ihr Logo und spezifische Farbpaletten in ihre Videos zu integrieren. Darüber hinaus können Sie mit flexibler Seitenverhältnis-Anpassung & Exporten für verschiedene Plattformen eine perfekte visuelle Präsentation erreichen.

Kann HeyGen mehrsprachige Inhalte und diverse Medien in meinen Videos unterstützen?

Absolut, HeyGen ermöglicht eine globale Reichweite, indem es Inhalte in über 140 Sprachen unterstützt und automatisch Untertitel für verbesserte Zugänglichkeit generiert. Benutzer können ihre Videos auch durch die Nutzung einer umfassenden Medienbibliothek oder das Hochladen benutzerdefinierter Assets bereichern.

Ist HeyGen konform mit Industriestandards für sichere und ethische AI-Videoerstellung?

Ja, HeyGen verpflichtet sich zu sicherer und verantwortungsvoller AI und ist stolz darauf, SOC 2 & GDPR-konform zu sein. Wir priorisieren die ethische Nutzung von AI während unseres gesamten End-to-End-Videoerstellungsprozesses und gewährleisten Datenschutz und Integrität für alle Benutzer.

