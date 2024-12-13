KI-Arbeitsplatz-Trainingsgenerator: Kurse schneller erstellen

Erstellen Sie mühelos interaktive Schulungskurse für das Mitarbeiter-Onboarding mit KI-Avataren und transformieren Sie Ihre Online-Kurse.

Entdecken Sie, wie ein KI-Arbeitsplatz-Trainingsgenerator Ihre L&D-Strategie in diesem dynamischen 45-Sekunden-Video revolutionieren kann, perfekt für HR-Profis und L&D-Manager. Mit einem modernen und lebhaften visuellen Stil, ergänzt durch eine freundliche Stimme, zeigt dieses Video, wie einfach es ist, interaktive Schulungskurse mit den leistungsstarken KI-Avataren von HeyGen zu erstellen, um Lernende mühelos zu begeistern.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Steigern Sie Ihre Content-Erstellungsgeschwindigkeit mit einem 30-sekündigen, schnellen Video, das sich an Kleinunternehmer und Pädagogen richtet. Dieses fesselnde visuelle Erlebnis zeigt die Leistungsfähigkeit eines KI-Kurs-Erstellers, nutzt einen klaren und dynamischen Audiostil und hebt HeyGens Text-zu-Video-Funktion von Skripten hervor, um Ideen schnell in überzeugende, KI-gestützte Kursinhalte zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Optimieren Sie Ihren Mitarbeiter-Onboarding-Prozess mit diesem informativen 60-Sekunden-Video, das auf Unternehmensschulungsleiter und Onboarding-Spezialisten zugeschnitten ist. Mit einer eleganten und beruhigenden visuellen Präsentation und professioneller Erzählung veranschaulicht es, wie HeyGens Vorlagen und Szenen eine schnelle Anpassung ermöglichen, sodass jeder neue Mitarbeiter eine umfassende und ansprechende Schulung erlebt.
Beispiel-Prompt 3
Entfesseln Sie das Potenzial professioneller Online-Kurse mit diesem inspirierenden 50-Sekunden-Video, das für Content-Ersteller und Marketing-Teams entwickelt wurde. Der klare und überzeugende visuelle und Audio-Stil zeigt, wie einfach es ist, hochwertige Kundenschulungsmodule zu produzieren, wobei HeyGens fortschrittliche Sprachgenerierung betont wird, um eine kristallklare und artikulierte Lieferung für alle Ihre Bildungsinhalte zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein KI-Arbeitsplatz-Trainingsgenerator funktioniert

Optimieren Sie Ihre L&D-Bemühungen mit KI. Erstellen Sie schnell ansprechende, interaktive Schulungskurse, die auf die Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten sind, und steigern Sie Produktivität und Bindung.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Kursgrundlage
Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit des KI-Kurs-Erstellers, um schnell eine umfassende Schulungsübersicht oder ein Skript zu erstellen, indem Sie die Text-zu-Video-Funktion für zukünftige Inhaltserstellung nutzen.
2
Step 2
Wählen Sie dynamische Visuals
Verbessern Sie das Lernen mit dem KI-Video-Generator. Wählen Sie aus einer Reihe von KI-Avataren und verwandeln Sie Ihre Skriptsegmente in ansprechende Videoinhalte.
3
Step 3
Fügen Sie interaktives Lernen hinzu
Integrieren Sie den KI-Quiz-Generator, um schnell Bewertungen zu erstellen, die Ihre Kurse wirklich interaktiv machen und die Wissensspeicherung fördern.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Schließen Sie Ihren Kurs ab, indem Sie Untertitel für die Barrierefreiheit hinzufügen, und exportieren Sie ihn dann als SCORM-Paket für eine nahtlose Integration in jedes LMS.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Themen klären

.

Vereinfachen Sie komplexe Themen wie medizinische Ausbildung durch KI-gestützte Videos, um Arbeitsplatzschulungen zugänglicher und effektiver zu machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung interaktiver Schulungskurse mit KI?

HeyGen vereinfacht interaktive Schulungskurse, indem es Nutzern ermöglicht, KI-Videos aus Textskripten mit realistischen KI-Avataren und Sprachübertragungen zu erstellen. Dies steigert das Engagement für Ihre Bedürfnisse im Bereich KI-Kurs-Erstellung erheblich und macht das Lernen dynamischer.

Kann HeyGen als KI-Arbeitsplatz-Trainingsgenerator für das Mitarbeiter-Onboarding dienen?

Ja, HeyGen fungiert als effizienter KI-Arbeitsplatz-Trainingsgenerator, mit dem Sie schnell ansprechende Online-Kurse für das Mitarbeiter-Onboarding entwickeln können. Sie können maßgeschneiderte Videoinhalte mit KI-Avataren und Text-zu-Video aus Skripten erstellen, um konsistente und markengerechte Schulungserfahrungen zu gewährleisten.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung von Online-Kursinhalten?

HeyGen bietet robuste kreative Funktionen für Online-Kursinhalte, einschließlich der Erstellung hochwertiger KI-Videos mit vielfältigen KI-Avataren und Sprachübertragungen aus einfachen Texten. Nutzer können auch Vorlagen und eine Medienbibliothek nutzen, um ihre eLearning-Autorenerfahrung zu verbessern.

Wie kann HeyGen als KI-gestützte Kursplattform für Kundenschulungen genutzt werden?

HeyGen dient als leistungsstarke KI-gestützte Kursplattform für Kundenschulungen, die es Unternehmen ermöglicht, professionelle Online-Kurse mit Leichtigkeit zu produzieren. Nutzen Sie Text-zu-Video aus Skripten, passen Sie das Branding an und exportieren Sie in verschiedenen Seitenverhältnissen, um Ihr Publikum effektiv zu erreichen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo