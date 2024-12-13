Stellen Sie sich ein 45-sekündiges professionelles Marketingvideo vor, das sich an HR-Manager richtet, die das Wohlbefinden der Mitarbeiter verbessern möchten. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit einem AI-Avatar, der die wichtigsten Vorteile einer AI-Wellness-Promo-Generator-Lösung präsentiert. Der Ton wird klar und autoritativ sein und die Einfachheit demonstrieren, mit der ein einfaches Skript in ein poliertes Video verwandelt werden kann, indem HeyGens Text-zu-Video-Funktion genutzt wird, was es ideal macht, um schnell ansprechende visuelle Inhalte zu erstellen.

Video Generieren