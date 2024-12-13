Ihr Ultimatives AI-Video-Tool für Professionelle Inhalte

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein detailliertes 90-sekündiges Anleitungsvideo für technische Support-Teams oder Produktmanager, das Schritt-für-Schritt-Bildschirmaufnahmen mit dynamischen animierten Grafiken kombiniert. Der visuelle Stil sollte informativ, aber ansprechend sein, ergänzt durch fröhliche Hintergrundmusik und perfekt synchronisierte Untertitel/Untertitel, die von HeyGen generiert werden, um zu veranschaulichen, wie komplexe Workflows mit einem AI-Videoeditor optimiert werden können.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-minütiges Video, das sich an Kleinunternehmer und Marketingfachleute richtet, die an technischen Anwendungen interessiert sind. Präsentieren Sie die Inhalte mit modernen, eleganten Visuals, geliefert von einem freundlichen, informativen AI-Avatar-Präsentator, um zu erklären, wie HeyGens AI-Avatare mühelos statische Bilder in dynamische Werbeinhalte umwandeln können.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Tutorial-Video für Content-Ersteller oder Pädagogen, die innovative Tools erkunden möchten. Der visuelle Stil sollte illustrativ und fesselnd sein, unterstützt von klaren Audio-Generierungsoptionen, die HeyGens Sprachüberlagerungsfunktion hervorheben, um Inhalte in mehreren Sprachen einfach zu produzieren und ein globales Publikum zu erreichen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein AI-Video-Tool Funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Ideen in atemberaubende Videos in Minuten. Nutzen Sie die Kraft der AI, um ansprechende Inhalte effizient und mühelos zu erstellen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Video aus einem Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Textes oder Skripts. Das AI-Video-Tool nutzt dann Text-zu-Video-Fähigkeiten, um Ihre Worte in eine visuelle Erzählung zu verwandeln und die Grundlage für Ihre Kreation zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren oder laden Sie Ihren eigenen hoch. Passen Sie ihr Aussehen und ihre Gesten an, um perfekt zu Ihrer Marke zu passen und Ihre Botschaft effektiv zu vermitteln.
3
Step 3
Fügen Sie Dynamisches Audio Hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit hochwertiger Sprachüberlagerung. Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Stimmen und Sprachen oder nehmen Sie Ihre eigene auf, um Ihr Skript mit überzeugendem Audio zum Leben zu erwecken.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Sie Ihr Projekt
Finalisieren Sie Ihr Video und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen und Auflösungen. Der AI-Videoerstellungsprozess stellt sicher, dass Ihr hochauflösendes Video für jede Plattform bereit ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Skalierbares E-Learning & Training

Entwickeln Sie umfangreiche E-Learning-Kurse und Schulungsmaterialien, um eine breitere globale Reichweite und ein erhöhtes Engagement der Lernenden mit effizienter AI-Videoerstellung zu ermöglichen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die AI-Videoerstellung?

HeyGen nutzt fortschrittliche generative AI-Modelle, um Text in Video zu verwandeln, sodass Benutzer schnell hochwertige Inhalte erstellen können. Sein intuitives webbasiertes Tool ermöglicht effiziente Workflows für verschiedene Videostile.

Kann HeyGen AI-Avatare mit synchronisiertem Audio erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht die Erstellung realistischer AI-Avatare, die Ihr Skript mit perfekt synchronisiertem Audio und Lippenbewegungen wiedergeben. Diese leistungsstarke AI-Sprachüberlagerung unterstützt mehrere Sprachen für eine globale Reichweite.

Welche Art von Videobearbeitungstools sind in HeyGen verfügbar?

HeyGen bietet umfassende Videobearbeitungstools, einschließlich Optionen für Untertitel, Branding-Kontrollen und Medienbibliotheksintegration. Benutzer haben kreative Kontrolle, um ihre Marketingvideos fein abzustimmen und ein poliertes Endprodukt zu gewährleisten.

Unterstützt HeyGen hochauflösende Videoexporte und effiziente Workflows?

HeyGen ist auf Geschwindigkeit optimiert und unterstützt hochauflösende Videoexporte, um professionelle Qualität für all Ihre Projekte zu gewährleisten. Seine optimierten Workflows machen den gesamten AI-Videoerstellungsprozess schnell und effektiv.

