KI Video-Generator: Verwandle Text in fesselnde Videos

Erstellen Sie mühelos fesselnde Videos mit KI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen, ideal für Marketing und Schulungen.

558/2000

Beispiele erkunden

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

eine Collage von Bildern, auf einem steht 'Meisterung des Social Media Marketings'eine Collage von Bildern, auf einem steht 'Meisterung des Social Media Marketings'

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Vorschläge aus.

Aufforderung 1
Entdecken Sie das kreative Potenzial von Text-zu-Video-Generatoren in diesem 60-Sekunden-Erklärvideo, das sich an Inhaltskreateure richtet. Mit einem lebendigen und ansprechenden visuellen Stil betont diese Erzählung die Kraft der Skripterstellung und die Unterstützung durch Medienbibliotheken, um einzigartige Geschichten zu erschaffen. Das Video zeigt HeyGen's Vorlagen & Szenen und ermöglicht es den Nutzern, ihre Projekte mühelos anzupassen. Die fröhliche Audio-Untermalung ergänzt die visuellen Elemente und macht es perfekt für diejenigen, die ihre Erzählfähigkeiten verbessern möchten.
Aufforderung 2
Dieses 90-sekündige Schulungsvideo ist speziell für Pädagogen und Trainer konzipiert, die AI-Videoerstellungstools nutzen möchten. Der Schwerpunkt liegt auf den technischen Aspekten der Sprachsynthese und Untertitel/Überschriften und bietet einen umfassenden Leitfaden zur Erstellung von Bildungsinhalten. Der visuelle Stil ist klar und informativ, mit deutlichen Grafiken und Stockbildern, die das Lernerlebnis unterstützen. HeyGens Funktion zum Ändern des Seitenverhältnisses und Exportieren stellt sicher, dass die Inhalte auf verschiedenen Plattformen zugänglich sind.
Aufforderung 3
Tauchen Sie mit diesem 2-minütigen Video für Technikbegeisterte in die technische Welt der KI-Videoerzeugungstools ein. Die Erzählung vertieft sich in die verfügbaren Anpassungsoptionen und hebt die Präzision der Videobearbeitungswerkzeuge sowie die Vielseitigkeit der Medienbibliothek von HeyGen hervor. Der visuelle Stil ist futuristisch und dynamisch, mit einem Soundtrack, der das technische Thema unterstreicht. Dieses Video ist perfekt für diejenigen, die an den fortschrittlichen Fähigkeiten von KI in der Videoproduktion interessiert sind.
step previewstep preview
Kopieren Sie die Aufforderung
step previewstep preview
Fügen Sie es in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie, wie Ihr Video zum Leben erwacht
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Kreativmotor

Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit

Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Ende-zu-Ende-Videogenerierung

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Mit Struktur und Absicht erstellt

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Bewertungen

Wie der KI-Videomacher funktioniert

Erstellen Sie mühelos beeindruckende Videos mit unserem KI-gesteuerten Videomacher. Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um Ihre Ideen zum Leben zu erwecken.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, ein überzeugendes Skript mit unserem AI-Video-Generator-Tool zu erstellen. Diese Funktion hilft Ihnen dabei, Ihre Ideen nahtlos in eine strukturierte Erzählung zu verwandeln und legt so das Fundament für Ihr Video.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um Ihren Inhalt zu repräsentieren. Diese HeyGen-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihr Video mit einem virtuellen Präsentator zu personalisieren, der zu der Stimme Ihrer Marke passt.
3
Step 3
Voiceover und Untertitel hinzufügen
Verbessern Sie Ihr Video mit Sprachaufnahmen und Untertiteln. Unser Werkzeug erzeugt natürlich klingende Sprachaufnahmen und genaue Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und zugänglich ist.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Sobald Ihr Video fertig ist, exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis. Unsere benutzerfreundliche Oberfläche erleichtert das Anpassen der Einstellungen und das Herunterladen Ihres Endprodukts für Marketing, Schulung oder Erklärungszwecke.

Anwendungsfälle

HeyGen revolutioniert die Erstellung von AI-Videos durch eine benutzerfreundliche Schnittstelle und leistungsstarke Tools zur AI-Videoerzeugung, die eine nahtlose Produktion von Marketing-, Schulungs- und Erklärungsvideos ermöglichen. Mit HeyGen können Sie mühelos Text in fesselnde Videos umwandeln, indem Sie Skripterstellung, Sprachaufnahmen und kinematografisches Filmmaterial nutzen.

Erstelle in wenigen Minuten ansprechende Videos und Clips für soziale Medien

.

Effortlessly create dynamic social media content that captures attention and increases reach.

background image

Häufig gestellte Fragen

Wie verbessert der KI-Videogenerator von HeyGen die Videoproduktion?

HeyGens KI-Videogenerator vereinfacht die Videoproduktion, indem Skripte mit KI-Avataren und Sprachausgabe in ansprechende Videos umgewandelt werden. Seine benutzerfreundliche Oberfläche und Anpassungsoptionen machen ihn ideal für die Erstellung von Marketing-, Schulungs- und Erklärungsvideos.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einer Top-Wahl für die Text-zu-Video-Erstellung?

HeyGen zeichnet sich durch die Erstellung von Text-zu-Video-Inhalten mit leistungsfähiger Skripterstellung und Sprachaufnahmeproduktion aus. Es bietet auch eine umfangreiche Medienbibliothek mit Stockbildern und -videos, die sicherstellen, dass Ihr Inhalt dynamisch und visuell ansprechend ist.

Kann HeyGen kinematografisches Filmmaterial in Videoprojekten unterstützen?

Ja, HeyGen unterstützt kinematografisches Filmmaterial durch seine umfangreiche Medienbibliothek und Videobearbeitungswerkzeuge. Dies ermöglicht es Benutzern, hochwertige Visualisierungen in ihre Projekte zu integrieren und so den Gesamtproduktionswert zu erhöhen.

Welche Anpassungsmöglichkeiten bietet HeyGen für das Branding?

HeyGen bietet umfassende Markenkontrollen, die es Benutzern ermöglichen, Videos mit Logos, Farben und anderen markenspezifischen Elementen zu personalisieren. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Videos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

