Der ultimative AI-Video-Generator für mühelose Erstellung

Produzieren Sie mühelos professionelle Videoausgaben. Erstellen Sie überzeugende Inhalte mit unserer fortschrittlichen Text-zu-Video aus Skript-Funktionalität.

Erstellen Sie ein 30-sekündiges, lebendiges Marketingvideo für Kleinunternehmer und digitale Vermarkter, das zeigt, wie ein Online-AI-Video-Generator die Inhaltserstellung für soziale Medien vereinfacht. Der visuelle Stil sollte modern und energiegeladen sein, ergänzt durch fröhliche Hintergrundmusik und eine klare, freundliche Stimme, die HeyGens Vorlagen & Szenen sowie die Sprachgenerierungsfunktion für ein professionelles Erscheinungsbild nutzt.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 45-sekündiges, elegantes Erklärvideo vor, das sich an Technikbegeisterte und Content-Ersteller richtet und den innovativen Prozess der AI-Videoerstellung sowie die Kraft von Text zu Video AI detailliert beschreibt. Die visuelle Ästhetik sollte futuristisch mit klaren Motion Graphics sein, begleitet von einer ruhigen, autoritativen AI-Stimme, die HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktionalität und ein fesselndes AI-Avatar nutzt, um wichtige Informationen zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges professionelles Tutorial-Video, das sich an Pädagogen und Trainer richtet und zeigt, wie die AI-Avatar-Generator-Technologie Online-Lektionen mit dynamischen sprechenden Köpfen verbessern kann. Der visuelle Stil sollte sauber und lehrreich sein, mit einer freundlichen, ansprechenden Stimme und klaren On-Screen-Untertiteln, die mit HeyGens Sprachgenerierungs- und Untertitel-/Caption-Funktionen erstellt wurden, um Barrierefreiheit zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine dynamische 30-sekündige Produktpräsentation für potenzielle Kunden und Technik-Rezensenten, die ein neues Gadget hervorhebt und sich auf die Erstellung erstaunlicher Videos konzentriert, die eine hochwertige Videoausgabe erzielen. Die visuelle Präsentation sollte hochauflösend und schnell sein, mit aufregender, moderner Hintergrundmusik, die HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für überzeugende Visuals und das Anpassen & Exportieren von Seitenverhältnissen für die plattformübergreifende Bereitstellung nutzt.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie AI-Video-Generatoren funktionieren

Verwandeln Sie mühelos Ihre Ideen in atemberaubende Videos mit fortschrittlicher AI, die hochwertige visuelle Inhalte für jeden Zweck mit unvergleichlicher Leichtigkeit liefert.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit dem Eingeben oder Einfügen Ihres Textes, und unser leistungsstarker AI-Video-Generator wird Ihr Skript sofort in eine überzeugende Text-zu-Video AI-Produktion umwandeln, bereit für die visuelle Entwicklung.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Personalisieren Sie deren Aussehen und Stimme, um perfekt zum Ton und Stil Ihrer Marke zu passen, unterstützt von unserem AI-Avatar-Generator.
3
Step 3
Fügen Sie Visuals und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit Stock-Medien, benutzerdefinierten Uploads und wenden Sie Ihre einzigartigen Branding-Kontrollen an, einschließlich Logos und Farben. Optimieren Sie jede Szene für eine wirklich professionelle und hochwertige Videoausgabe.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre Kreation, indem Sie sie in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, optimiert für verschiedene Plattformen. Teilen Sie Ihre erstaunlichen Videos nahtlos über soziale Medien und andere Kanäle, um Ihr Publikum zu begeistern.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie Training und Bildung

Verbessern Sie Lernergebnisse, indem Sie ansprechende AI-gestützte Schulungsvideos erstellen, die die Mitarbeiter- oder Schülerbindung erhöhen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos?

HeyGen ist ein führender Online-AI-Video-Generator, der die Erstellung von AI-Videos einfach macht, indem er Ihre Texte und Ideen in hochwertige Videoausgaben verwandelt und eine benutzerfreundliche Oberfläche bietet, um erstaunliche Videos zu erstellen.

Kann ich mit HeyGen Videos mit AI-Avataren und Text-Prompts erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, beeindruckende Videos zu erstellen, indem Sie einfach Text-Prompts bereitstellen, die dann von realistischen AI-Avataren und AI-gestützten Skripten zum Leben erweckt werden. Dies macht es zu einer leistungsstarken Text-zu-Video AI-Lösung.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für mit HeyGen erstellte Videos?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, darunter eine vielfältige Bibliothek von Videovorlagen, einen integrierten AI-Sprachgenerator für dynamisches Audio und robuste Branding-Kontrollen für Logos und Farben, um personalisierte und hochwertige Videoausgaben zu gewährleisten.

Ist HeyGen ein Online-AI-Video-Generator, der für soziale Medien geeignet ist?

Absolut. Als führender Online-AI-Video-Generator ist HeyGen speziell darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, ansprechende Inhalte effizient für verschiedene soziale Medienplattformen zu erstellen, komplett mit Funktionen wie einfacher Anpassung des Seitenverhältnisses und automatischer Untertitelgenerierung.

