AI-Videoanzeigen-Ersteller: Erstellen Sie beeindruckende Anzeigen schnell

Erstellen Sie mühelos hochkonvertierende Videoanzeigen für soziale Plattformen mit realistischen AI-Avataren und Sprachklonen.

Erstellen Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Video, das sich an Kleinunternehmer und Marketingfachleute richtet und zeigt, wie der AI-Videoanzeigen-Ersteller von HeyGen Ideen in fesselnde AI-Anzeigen verwandelt. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit vielfältigen AI-Avataren, die nahtlos in professionelle Szenarien integriert sind, untermalt von einem mitreißenden, motivierenden Soundtrack. Heben Sie die Kraft der AI-Avatare hervor, überzeugende Botschaften mühelos zu übermitteln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein herzergreifendes 45-Sekunden-Video, das sich an D2C-Marken und Content Creators richtet und die Wirkung zeigt, authentische Testimonials in kraftvolle AI-UGC-Videos zu verwandeln. Der visuelle Stil sollte warm und persönlich sein, mit realen Produktaufnahmen kombiniert mit AI-Schauspielern, die echte Bewertungen abgeben, unterstützt von einem freundlichen, klaren Voiceover. Betonen Sie, wie einfach es ist, mit Text-zu-Video aus einem Skript diese authentischen Geschichten zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein informatives 60-Sekunden-Video für globale E-Commerce-Unternehmen und Marketingagenturen, das zeigt, wie Produktvideos für internationale Märkte lokalisiert werden können. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit vielfältigen Produkten, lokalisierten Untertiteln und kulturell relevanten B-Rolls, erzählt von einem klaren, internationalisierten Voiceover. Präsentieren Sie die Fähigkeit der Plattform zur fortschrittlichen Voiceover-Generierung und Untertitelung, um ein globales Publikum zu erreichen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein schnelles 30-Sekunden-Video für neue Vermarkter und vielbeschäftigte Unternehmer, das die Geschwindigkeit und Einfachheit der Anpassung Ihrer Videoanzeigen mit HeyGen hervorhebt. Der visuelle Stil sollte energiegeladen und visuell reichhaltig sein, mit schnellen Drag-and-Drop-Aktionen auf einer Videovorlage, akzentuiert durch lebendige Animationen und einen inspirierenden Hintergrundtrack. Konzentrieren Sie sich darauf, wie leicht verfügbare Vorlagen & Szenen und die integrierte Medienbibliothek/Stock-Unterstützung den Anzeigen-Erstellungsprozess vereinfachen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein AI-Videoanzeigen-Ersteller funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Marketingstrategie, indem Sie mühelos fesselnde Videoanzeigen mit AI erstellen, die darauf ausgelegt sind, Aufmerksamkeit zu erregen und Ergebnisse auf allen sozialen Plattformen zu erzielen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Konzept
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Anzeigen-Skript über Textvorgaben oder einen Produktlink eingeben oder aus einer Vielzahl von Videovorlagen auswählen, um Ihren kreativen Prozess zu starten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihr AI-Talent
Wählen Sie einen AI-Avatar oder AI-Schauspieler, um Ihre Botschaft zu präsentieren, oder nutzen Sie Sprachklone für eine personalisierte und authentische Note.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente hinzu und polieren Sie
Verbessern Sie Ihre Anzeige mit relevanten B-Rolls, Produktvideos und dynamischer AI-Bearbeitung, indem Sie einen benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor für nahtlose Anpassungen verwenden.
4
Step 4
Exportieren und lokalisieren
Finalisieren Sie Ihre AI-generierte Videoanzeige, exportieren Sie sie dann im gewünschten Format und machen Sie sie bereit, in jeder Sprache für eine globale Reichweite auf sozialen Plattformen lokalisiert zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie ansprechende Testimonial-Videoanzeigen

.

Verwandeln Sie Erfolgsgeschichten und Testimonials von Kunden in überzeugende AI-Videos, um Vertrauen aufzubauen und Käufe zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine AI-Videoanzeigen-Erstellung verbessern?

HeyGen befähigt Benutzer, ein "AI-Videoanzeigen-Ersteller" zu sein, indem es Textvorgaben in überzeugende "Videoanzeigen" mit lebensechten "AI-Schauspielern" und reichhaltigen "B-Rolls" verwandelt. Dieser optimierte Prozess ermöglicht es Marken und "Content Creators", effizient "gewinnende Anzeigen mit AI" für verschiedene "soziale Plattformen" zu erstellen.

Kann HeyGen ansprechende AI-Schauspieler für meine Videoanzeigen erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, "AI-Avatar" "AI-Schauspieler" zu generieren, die Ihr Skript mit einer Reihe von "Emotionskontrolle" und realistischen Voiceovers präsentieren. Diese anpassbaren "AI-Schauspieler" sind perfekt für wirkungsvolle "Produktvideos" und ansprechende "Werbevideos".

Welche kreativen Anpassungsoptionen bietet HeyGen für Werbevideos?

HeyGen bietet umfangreiche kreative Anpassungsmöglichkeiten, die es Ihnen ermöglichen, Ihre "Videovorlage" mit den spezifischen Elementen Ihrer Marke zu personalisieren. Sie können Ihre "Videoanzeigen anpassen" mit einem "Drag-and-Drop-Editor", einzigartige "B-Rolls" integrieren und dynamische "Storyboard"-Sequenzen erstellen, die Ihrer Vision entsprechen.

Unterstützt HeyGen die Produktion von AI-UGC-Videos für das Marketing?

Absolut, HeyGen erleichtert die Produktion von authentisch aussehenden "AI-UGC-Videos" für effektive Marketingkampagnen. Diese Funktion ermöglicht es Unternehmen, nachvollziehbare "Testimonials" und nutzergenerierte Inhalte zu erstellen, die Glaubwürdigkeit und Engagement auf "sozialen Plattformen" steigern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo