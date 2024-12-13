Erstellen Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Video, das sich an Kleinunternehmer und Marketingfachleute richtet und zeigt, wie der AI-Videoanzeigen-Ersteller von HeyGen Ideen in fesselnde AI-Anzeigen verwandelt. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit vielfältigen AI-Avataren, die nahtlos in professionelle Szenarien integriert sind, untermalt von einem mitreißenden, motivierenden Soundtrack. Heben Sie die Kraft der AI-Avatare hervor, überzeugende Botschaften mühelos zu übermitteln.

Video Generieren