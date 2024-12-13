AI UGC Video Generator: Erstellen Sie schnell fesselnde Inhalte

Erzeugen Sie mühelos UGC-Videos, die zum Scrollen anregen. Unsere fortschrittlichen AI Avatare erwecken Ihre Skripte mit realistischen Präsentationen zum Leben.

Erstellen Sie ein überzeugendes 30-Sekunden-Video, das zeigt, wie Kleinunternehmer mühelos "Creator-Style-Videos" für ihre sozialen Medien produzieren können, selbst ohne Vorkenntnisse, indem sie die Kraft eines "AI UGC Video Generators" nutzen. Zielgruppe sind angehende Unternehmer, wobei hervorgehoben wird, wie HeyGens "Text-to-Video aus Skript"-Funktion einfachen Text in polierte, professionelle Inhalte mit einem modernen, dynamischen visuellen und akustischen Stil verwandelt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein professionelles 45-Sekunden-"Produktvideo" für eine E-Commerce-Marke, das HeyGens "AI Avatare" nutzt, um eine unvoreingenommene, präzise Bewertung eines neuen Tech-Gadgets zu präsentieren. Dieses Video sollte E-Commerce-Marken und Produktvermarkter ansprechen, die effiziente Content-Lösungen suchen, und einen eleganten, vertrauenswürdigen und informativen visuellen Stil mit einer klaren, selbstbewussten Stimme beibehalten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine energiegeladene 15-Sekunden-"AI Instagram Reels"-Anzeige, die die Geschwindigkeit und Kreativität der "AI Videoerstellung" für trendige Inhalte zeigt. Dieses schnelle, visuell dynamische Stück, das sich an Social-Media-Manager und Content-Ersteller richtet, sollte lebendige Übergänge und einen beliebten Sound aus HeyGens "Vorlagen & Szenen" verwenden, um schnelle Content-Generierung zu inspirieren.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine autoritative 60-Sekunden-"Videoanzeigen"-Kampagne, die die vielseitige Nützlichkeit eines "AI UGC Video Generators" für verschiedene Marketingziele erklärt. Dieses überzeugende und lösungsorientierte Video, das sich an Marketingagenturen und digitale Werbetreibende richtet, sollte eine hochwertige visuelle Produktion aufweisen und HeyGens "Voiceover-Generierung" nutzen, um eine klare, wirkungsvolle Botschaft mit überzeugendem Audio zu liefern.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI UGC Video Generator funktioniert

Produzieren Sie mühelos authentische, hochwertige UGC-Videos mit AI-gestützten Tools, die Ihre Marketingkampagnen verbessern und Ihre Zielgruppe ansprechen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Entwickeln Sie fesselnde Inhalte für Ihr UGC-Style-Video mit unserem AI Scriptwriter. Erstellen Sie überzeugende Erzählungen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI Avataren, um Ihre Botschaft zu verkörpern. Jeder Avatar kann so angepasst werden, dass er Ihr Skript mit natürlichen Ausdrücken vermittelt.
3
Step 3
Generieren Sie Voiceover und verfeinern Sie
Nutzen Sie die fortschrittliche Voiceover-Generierung, um Ihr Skript mit realistischen Stimmen zum Leben zu erwecken. Feinabstimmung von Tempo und Ton, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft authentisch übermittelt wird.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Produzieren Sie hochwertige UGC-Videos in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für unterschiedliche Plattformen optimiert sind. Exportieren Sie Ihre Kreationen einfach für Ihre Marketingkampagnen oder Social-Media-Posts.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie authentische Kundenreferenzen

.

Erstellen Sie fesselnde AI-Videos, um authentische Erfolgsgeschichten von Kunden und Produktbewertungen effektiv zu präsentieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie verbessert HeyGen die kreative Videoproduktion mit AI Avataren?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, fesselnde Creator-Style-Videos zu produzieren, indem fortschrittliche AI Avatare genutzt werden, die an das ästhetische Erscheinungsbild Ihrer Marke angepasst werden können. Unsere Plattform erlaubt personalisierte Erscheinungen und Ausdrücke, wodurch Ihr kreativer Videoinhalt wirklich einzigartig wird.

Welche kreativen Möglichkeiten bietet HeyGen zur Erstellung von Videos aus Text?

HeyGen verwandelt Ihre geschriebenen Skripte in dynamische Videoinhalte, indem es fortschrittliche AI Text-to-Speech und AI Avatare nutzt. Die Plattform beinhaltet einen AI Scriptwriter, der Ihnen hilft, Ihre Ideen zu verfeinern und einen nahtlosen Übergang von der Konzeptentwicklung zur überzeugenden AI-Videoerstellung mit reichhaltigen Animationen und visuellen Effekten sicherstellt.

Kann HeyGen hochwertige Produktvideos und Videoanzeigen für Marketingkampagnen produzieren?

Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, professionelle Produktvideos und überzeugende Videoanzeigen für diverse Marketingkampagnen zu erstellen. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, fesselnde B-Roll, Animationen und visuelle Effekte zu integrieren, um die Aufmerksamkeit des Publikums effektiv zu gewinnen.

Wie können Unternehmen das Aussehen und die Wirkung ihrer Videos mit HeyGen anpassen?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, die es Unternehmen ermöglichen, das Aussehen und die Wirkung ihrer Videos mit Logos, Farben und spezifischen visuellen Elementen anzupassen. Sie können aus einer Vielzahl von Vorlagen & Szenen wählen und Hintergrundmusik aus unserer Musikbibliothek integrieren, um ein poliertes Endprodukt zu erhalten.

