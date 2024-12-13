AI UGC-Generator für authentische Videos im Creator-Stil

Erstellen Sie mühelos hochwertige UGC-Anzeigen aus Text-zu-Video-Skripten, die Ihnen volle kreative Kontrolle geben und Zeit sparen.

Stellen Sie sich vor, Sie erstellen in wenigen Minuten ein authentisches, 30-sekündiges Video im Creator-Stil für Ihr kleines Unternehmen. Dieses lebendige, dynamische Kurzvideo, das sich an Kleinunternehmer und Marketingmanager richtet, soll demonstrieren, wie ein AI UGC-Generator ein einfaches Skript schnell in ansprechenden Inhalt verwandeln kann, indem er HeyGens Text-zu-Video-Funktion mit einem freundlichen Voiceover nutzt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Zeigen Sie, wie ein fesselndes 45-sekündiges Produktvideo eine E-Commerce-Marke aufwerten kann. Dieses Video, das sich an E-Commerce-Unternehmen und Produktvermarkter richtet, sollte HeyGens AI-Avatare präsentieren, die ein Produkt in einem polierten, aber authentischen visuellen Stil vorstellen, ergänzt durch einen warmen, konversationellen Ton, der nahtlos Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für B-Roll-Material integriert, um wichtige Funktionen hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie eine überzeugende 60-sekündige UGC-Anzeige, die auf sozialen Medien Aufmerksamkeit erregt. Diese schnelle und trendige Videoanzeige, die für digitale Werbetreibende und Social-Media-Vermarkter konzipiert ist, sollte HeyGens AI-Schauspieler nutzen, um eine begeisterte Botschaft zu übermitteln, indem sie diverse Vorlagen und Szenen verwendet, um ein Produkt oder eine Dienstleistung mit klaren Handlungsaufforderungen zu präsentieren, alles verstärkt durch leicht lesbare Untertitel für maximale Reichweite.
Beispiel-Prompt 3
Heben Sie die kreative Freiheit hervor, die ein AI UGC-Generator in einem dynamischen 30-sekündigen Spot bietet. Dieses inspirierende Video, das für Content-Ersteller und Marketingagenturen maßgeschneidert ist, sollte eine moderne Ästhetik und einen selbstbewussten Audioton annehmen, um zu demonstrieren, wie Benutzer volle kreative Kontrolle erreichen können, indem sie das Seitenverhältnis und Exporte für verschiedene Plattformen einfach anpassen, alles ausgehend von einem Text-zu-Video-Skript.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI UGC-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos authentische Videos im Creator-Stil mit AI. Generieren Sie ansprechende nutzergenerierte Inhalte für Ihre Marke schnell und effizient.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie, indem Sie Ihr gewünschtes Skript einfügen oder schreiben. Nutzen Sie unseren AI-Skriptwriter, um überzeugende Inhalte zu erstellen und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und wirkungsvoll ist.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl lebensechter AI-Avatare, die Ihre Marke oder Botschaft am besten repräsentieren und Ihre kreative Vision mühelos zum Leben erwecken.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit ansprechenden Medien aus unserer Stock-Bibliothek, um sicherzustellen, dass Ihre organischen Videos im Creator-Stil visuell ansprechend und mit Ihrer Marke abgestimmt sind.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Generieren Sie Ihr hochwertiges Video für verschiedene Plattformen. Nutzen Sie die Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte, um Ihre Inhalte perfekt für UGC-Anzeigen oder Produktvideos anzupassen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

.

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in überzeugende, AI-generierte Videos, um Vertrauen aufzubauen und den Produktwert mit authentischen Stimmen zu demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine UGC-Werbekampagnen verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende und organisch wirkende UGC-Anzeigen zu erstellen, indem es diverse AI-Avatare generiert. Sie können Ihre Skripte mühelos in fesselnde Videos im Creator-Stil verwandeln, sodass Ihr Inhalt heraussticht und bei Ihrem Publikum Anklang findet.

Bietet HeyGen umfangreiche kreative Kontrolle für Produktvideos?

Ja, HeyGen bietet volle kreative Kontrolle, um außergewöhnliche Produktvideos zu erstellen. Der integrierte Editor ermöglicht es Ihnen, Vorlagen anzupassen, eigenes B-Roll-Material zu integrieren und Branding-Kontrollen anzuwenden, um ein poliertes, professionelles Ergebnis zu erzielen, das Ihr Produkt effektiv hervorhebt.

Wie funktioniert der Prozess von HeyGen, um Text in Videoinhalte zu verwandeln?

HeyGen verwandelt Ihre Textskripte nahtlos in dynamische Videoinhalte mithilfe fortschrittlicher AI. Sie können realistische Voiceovers generieren, automatische Untertitel für Barrierefreiheit hinzufügen und die Unterstützung mehrerer Sprachen nutzen, um Ihre Reichweite global mühelos zu erweitern.

Kann ich den visuellen Stil und das Branding von Videos, die mit HeyGen erstellt wurden, anpassen?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, eine konsistente Markenidentität durch umfassende Branding-Kontrollen aufrechtzuerhalten, einschließlich der Integration von Logos und benutzerdefinierten Farbschemata. Sie können verschiedene Vorlagen und Seitenverhältnisoptionen nutzen, um sicherzustellen, dass jedes Video perfekt mit der Ästhetik Ihrer Marke übereinstimmt.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo