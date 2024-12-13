AI-Tutorial-Video-Generator für SaaS: Onboarding & Demos verbessern

Fördern Sie die Produktadoption und reduzieren Sie Support-Tickets mit automatisierten Tutorial-Videos. Unsere AI-Avatare sorgen für ansprechende, studioqualitätige Inhalte.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Produkt-Demo-Video, das eine wichtige neue Funktion innerhalb einer SaaS-Plattform ankündigt, und richten Sie sich dabei an bestehende SaaS-Kunden und Marketing-Teams. Der visuelle Stil sollte dynamisch und ansprechend sein, mit einem professionellen AI-Avatar, der das Update präsentiert, begleitet von fröhlicher Hintergrundmusik, während der automatisierte Videoerstellungsprozess hervorgehoben wird. Nutzen Sie HeyGen's AI-Avatare und Vorlagen & Szenen für schnelle, wirkungsvolle Inhalte, die die Produktadoption fördern.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein umfassendes 90-sekündiges Video-Dokumentationsstück für die interne Mitarbeiterschulung zu einem neuen Workflow, das für interne SaaS-Teams und Schulungsmanager gedacht ist. Der visuelle und akustische Stil sollte sehr informativ sein, mit klaren Bildschirmaufnahmen und prägnanten Erklärungen sowie einer professionellen, autoritativen AI-Stimme. Dieses Video zielt darauf ab, SOPs mit AI zu optimieren und die Effizienz in der Inhaltserstellung zu verbessern, indem HeyGen's Voiceover-Generierung und Medienbibliothek/Stock-Unterstützung genutzt werden, um ergänzende visuelle Elemente hinzuzufügen, wo nötig.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 1-minütiges Video, das zeigt, wie ein SaaS-Unternehmen seine Kundensupport-Videos schnell für ein globales Publikum lokalisieren kann, und richten Sie sich dabei an globale SaaS-Unternehmen und Lokalisierungsteams. Das Video sollte einen modernen, eleganten visuellen Stil mit sanften Übergängen haben, die verschiedene Sprachoptionen zeigen, unterstützt durch AI-Voiceover-Generierung in mehreren Sprachen und Untertitel. Dies wird effektiv hervorheben, wie man die Videoinhalte übersetzt, indem HeyGen's Größenanpassung & Exporte genutzt werden, um eine optimale Bereitstellung über Plattformen hinweg zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie AI-Tutorial-Video-Generatoren für SaaS funktionieren

Erstellen Sie überzeugende, produktgenaue Tutorial-Videos für Ihr SaaS schneller als je zuvor und verbessern Sie das Benutzer-Onboarding und die Feature-Adoption mit AI.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Videoinhalte
Beginnen Sie mit Ihrem Tutorial-Skript oder vorhandener Dokumentation. Unsere generative AI-Plattform wandelt Ihren Text automatisch in ein dynamisches Video um und nutzt automatisierte Videoerstellung, um Zeit zu sparen.
2
Step 2
Anpassen mit AI und Branding
Verbessern Sie Ihr Tutorial mit AI-Voiceovers, indem Sie aus einer Reihe von natürlich klingenden Stimmen wählen, oder integrieren Sie AI-Avatare, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Wenden Sie die einzigartigen Farben und das Logo Ihrer Marke für ein konsistentes Erscheinungsbild an.
3
Step 3
Verfeinern und Lokalisieren
Polieren Sie Ihr Video, indem Sie genaue Untertitel hinzufügen. Für eine globale Reichweite übersetzen Sie das Video in mehrere Sprachen, um sicherzustellen, dass Ihre Tutorials einem breiteren Publikum zugänglich sind.
4
Step 4
Teilen und nahtlos integrieren
Veröffentlichen und teilen Sie Ihre fertigen Tutorial-Videos mühelos über Ihre Plattformen. Profitieren Sie von der nahtlosen Integration mit Ihren bestehenden Tools, sodass Produkt-Demo-Videos und Kundensupport-Videos leicht verfügbar sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie dynamische Produkt-Demo-Videos und Ankündigungen

Erstellen Sie schnell wirkungsvolle Produkt-Demo-Videos und Feature-Ankündigungsclips, die Interesse wecken und potenzielle Nutzer effektiv informieren.

Häufig Gestellte Fragen

Welche Vorteile bietet die Nutzung von HeyGen als AI-Tutorial-Video-Generator für SaaS?

HeyGen dient als AI-Video-Generator, der die Produktion von Tutorial- und Produkt-Demo-Videos für SaaS-Unternehmen vereinfacht. Es ermöglicht die automatisierte Videoerstellung und verwandelt komplexe Anleitungen effizient in ansprechende, studioqualitätige Inhalte.

Kann HeyGen die Erstellung mehrsprachiger Tutorial-Videos und die nahtlose Integration in bestehende Workflows unterstützen?

Absolut. HeyGen unterstützt über 140+ Sprachen, sodass Sie problemlos Videodokumentationen für ein globales Publikum erstellen und übersetzen können. Seine nahtlosen Integrationsmöglichkeiten und automatisierten Videoerstellungstools passen sich mühelos in Ihren bestehenden technischen Stack ein und steigern die Effizienz.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung ansprechender, studioqualitätiger Tutorial-Inhalte?

HeyGen bietet einen fortschrittlichen Video-Editor mit AI-Voiceovers, Bildschirmaufnahmen und automatisierten Zooms, um ansprechende, studioqualitätige Tutorial-Videos zu erstellen. Dies stellt sicher, dass Ihre Produkt-Demos und Kundensupport-Videos professionell und klar sind.

Wie verbessert HeyGen die Effizienz und Benutzererfahrung durch automatisierte Videodokumentation?

HeyGen steigert die Effizienz in der Inhaltserstellung erheblich, indem es Videodokumentationen und SOPs mit AI automatisiert. Dieser automatisierte Videoerstellungsprozess hilft, die Benutzererfahrung zu verbessern, indem er klare, zugängliche Anleitungen und Schulungsvideos bereitstellt und den Bedarf an umfangreichen schriftlichen Anleitungen reduziert.

