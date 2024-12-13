KI-Tutorial-Video-Generator für schnelle How-To-Videos

Erstellen Sie mühelos ansprechende How-to- und Schulungsvideos. Unser KI-Tutorial-Video-Generator nutzt realistische KI-Avatare, um komplexe Produktionen zu vereinfachen.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges, ansprechendes How-to-Video, ideal für Kleinunternehmer, die schnell eine neue Softwarefunktion verstehen möchten. Dieses Video sollte einen freundlichen KI-Avatar zeigen, der komplexe Schritte mit einer warmen, klaren Sprachübertragung erklärt, um den Prozess zugänglich und leicht nachvollziehbar zu machen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Ein 45-sekündiges modernes Tutorial-Video wird für Marketingfachleute benötigt, das einen schnellen Tipp für die Social-Media-Strategie zeigt. Mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript wird das Video professionell und lebhaft, ergänzt durch präzise Untertitel, um Klarheit auch ohne Ton zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein prägnantes 30-sekündiges Erklärvideo für Online-Kurs-Ersteller, das ein neues Bildungskonzept demonstriert. Der visuelle Stil sollte informativ und klar sein, unter Nutzung von HeyGens vielfältigen Vorlagen und Szenen, mit animierten Grafiken aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und einer begeisterten Sprachübertragung, um die Zuschauer zu fesseln.
Beispiel-Prompt 3
Personalabteilungen würden von einer eindrucksvollen 60-sekündigen Demonstration des KI-Tutorial-Video-Generators profitieren, die eine neue interne Richtlinie umreißt. Dieses Unternehmensstil-Video wird HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzen, um Genauigkeit zu gewährleisten, begleitet von hochwertigen visuellen Darstellungen und einer professionellen Stimme, mit der Option für Größenanpassung und Exporte für verschiedene interne Plattformen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der KI-Tutorial-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Skripte in professionelle, ansprechende Tutorial-Videos mit KI-gestützten Tools und optimieren Sie Ihren Content-Erstellungsprozess.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Tutorial-Skripts. Unsere Plattform nutzt diesen Text, um Ihr Video zu erstellen, und ermöglicht eine präzise Kontrolle über den Inhalt und den Ablauf mit Text-zu-Video aus dem Skript.
2
Step 2
Wählen Sie einen KI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an KI-Avataren, um Ihr Tutorial zu präsentieren. Ihr ausgewählter Avatar wird Ihre Botschaft realistisch vermitteln und Ihre Inhalte mit KI-Avataren zum Leben erwecken.
3
Step 3
Verbessern Sie Ihr Video
Verfeinern Sie Ihr Tutorial mit zusätzlichen Elementen. Erstellen Sie klare Sprachübertragungen direkt aus Ihrem Skript oder fügen Sie Hintergrundmusik und visuelle Elemente hinzu, um das Lernerlebnis mit Sprachübertragung zu bereichern.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Tutorial-Video perfektioniert ist, exportieren Sie es in Ihrem gewünschten Format und Seitenverhältnis. Ihr professionelles KI-Tutorial-Video ist nun bereit, mit Ihrem Publikum geteilt zu werden, um maximale Wirkung zu erzielen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie Schulungsprogramme

.

Nutzen Sie KI, um dynamische und interaktive Schulungsvideos zu erstellen, die das Engagement der Lernenden erheblich steigern und die Wissensspeicherung verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende How-to-Videos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos hochwertige How-to-Videos mit KI-Avataren und einem leistungsstarken Text-zu-Video-Generator zu erstellen. Sie können Ihre Skripte in fesselnde visuelle Inhalte mit professionellen Sprachübertragungen verwandeln, wodurch komplexe Tutorial-Videos einfach und zugänglich werden.

Welche Art von KI-Avataren bietet HeyGen für die Videoerstellung?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an realistischen KI-Avataren und KI-Video-Präsentatoren, um Ihre Inhalte zum Leben zu erwecken, ideal für die Erstellung von Erklärvideos oder Schulungsvideos. Diese anpassbaren digitalen Präsentatoren verstärken Ihre Botschaft und sorgen für eine professionelle und ansprechende Präsentation.

Kann ich meine Textvorgaben mit HeyGen in vollständige Videos umwandeln?

Absolut. HeyGens innovativer Text-zu-Video-Generator ermöglicht es Ihnen, Ihre geschriebenen Textvorgaben und KI-gestützten Skripte nahtlos in dynamische Tutorial-Videos zu verwandeln. Unsere Plattform generiert automatisch visuelle Darstellungen, Sprachübertragungen und Untertitel, um schnell polierte Videoinhalte zu produzieren.

Bietet HeyGen Videovorlagen, um meinen kreativen Prozess zu optimieren?

Ja, HeyGen bietet eine breite Palette professioneller Videovorlagen, um Ihre KI-Video-Generator-Projekte zu beschleunigen. Diese vorgefertigten Vorlagen sind perfekt für die Erstellung verschiedener Inhalte, einschließlich Erklärvideos, sodass Sie sich auf Ihre Botschaft konzentrieren können, anstatt auf komplexe Bearbeitungswerkzeuge.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo