Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video, das sich an kleine Reisebüros und unabhängige Reiseveranstalter richtet und zeigt, wie einfach sie ansprechende Reise-Werbung erstellen können. Der visuelle Stil sollte lebendig und schnell sein, mit vielfältigen globalen Reisezielen, untermalt von aufmunternder, abenteuerlicher Musik und einer energetischen Stimme. Die Erzählung sollte die Einfachheit der Nutzung der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen hervorheben, um schnell überzeugende Werbeinhalte zu produzieren. Dieses Video soll HeyGen als ultimativen AI-Reisepromo-Generator für ihre Bedürfnisse positionieren.

