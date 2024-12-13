Erstellen Sie ein 45-sekündiges inspirierendes Video, das sich an Kleinunternehmer und Marketingfachleute richtet und zeigt, wie das AI-Übersetzungstool von HeyGen eine beispiellose globale Reichweite ermöglicht. Der visuelle Stil sollte professionell und sauber sein, mit inspirierenden Szenen des internationalen Geschäfts, ergänzt durch motivierende Hintergrundmusik und eine selbstbewusste Stimme. Nutzen Sie HeyGens 'Text-zu-Video aus Skript'-Funktion, um Ihre Botschaft mühelos in eine fesselnde visuelle Geschichte zu verwandeln.

Video Generieren