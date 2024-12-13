KI-Schulungsvideo-Ersteller: Erstellen Sie ansprechende Schulungsvideos

Verwandeln Sie Ihre Skripte mühelos in professionelle Schulungsvideos mit leistungsstarken Text-zu-Video-Funktionen, ideal für L&D-Teams.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges, ansprechendes Schulungsvideo für neue Mitarbeiter über die Unternehmenswerte, das sich an L&D-Teams richtet. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einem freundlichen KI-Avatar, der die Zuschauer führt, ergänzt durch einen warmen, autoritativen Audioton.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Lehrvideo, das eine neue Softwarefunktion demonstriert, für Kunden oder Nutzer, die nach Anleitungen suchen. Die visuelle Präsentation sollte klar und prägnant sein, mit Textüberlagerungen auf dem Bildschirm, während der Ton freundlich und instruktiv ist. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um die Erzählung effizient zu generieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 90-sekündiges technisches Schulungserklärungsvideo für Produktnutzer, das fortgeschrittene Systemkonfigurationen detailliert beschreibt. Der visuelle und akustische Stil sollte hochinformativ und präzise sein, um komplexe Konzepte leicht verständlich zu machen. Nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen, um den Inhalt effektiv zu strukturieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 30-sekündiges Markenbildungsvideo für soziale Medien über einen Branchentrend, das sich an Fachleute und Marketingteams richtet. Der visuelle Ansatz sollte dynamisch und modern sein, gepaart mit einer professionellen, klaren Stimme. Implementieren Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um ansprechendes Audio ohne externe Aufnahmen zu erstellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der KI-Schulungsvideo-Ersteller funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Schulungsmaterialien mühelos in ansprechende, professionelle Videos mit KI, die das Lernen verbessern und die Produktionszeit sparen.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Schulungsinhalts-Skript in die Plattform einfügen. Unsere leistungsstarke Text-zu-Video-Technologie bereitet Ihren Text sofort für die Videogenerierung vor.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, die als Ihr Bildschirmpräsentator fungieren, und verleihen Sie Ihrem Lehrinhalt eine menschliche Note.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceover und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit professioneller Voiceover-Generierung in mehreren Sprachen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und wirkungsvoll ist.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Schulungsvideo und nutzen Sie unsere Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren von Seitenverhältnissen, um Ihre Inhalte in verschiedenen Formaten zu erstellen, die für jede Plattform geeignet sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Maximieren Sie die Lernwirkung

Nutzen Sie KI-gestützte Videos, um das Engagement der Lernenden und die Wissensspeicherung bei allen Arten von Schulungen, von der Einarbeitung bis zu technischen Fähigkeiten, erheblich zu steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von KI-Schulungsvideos?

HeyGen ermöglicht es jedem, ein KI-Schulungsvideo-Ersteller zu werden, indem es Text mühelos in ansprechende Videos verwandelt. Es beseitigt die Notwendigkeit komplexer Videoproduktionsfähigkeiten und macht professionelle Lehrvideos für alle zugänglich.

Welche fortschrittlichen Funktionen bietet HeyGen für Bildungsinhalte?

HeyGen bietet fortschrittliche Funktionen wie realistische KI-Avatare und natürliche KI-Voiceovers, die das Engagement für Lehrvideos und die Einarbeitung von Mitarbeitern verbessern. Nutzer können auch die Videolokalisierung nutzen, um ein vielfältiges globales Publikum effektiv zu erreichen.

Kann HeyGen bei der Erstellung verschiedener Arten von Videodokumentationen helfen?

Absolut, HeyGen ist ein vielseitiger KI-Video-Generator, der die Text-zu-Video-Erstellung für eine Vielzahl von Inhalten vereinfacht. Sie können schnell Erklärvideos, Anleitungen und umfassende Videodokumentationen mit vorgefertigten Vorlagen erstellen.

Unterstützt HeyGen hochwertige Ausgaben und Barrierefreiheitsfunktionen?

Ja, HeyGen ist ein fortschrittlicher KI-Video-Generator, der hochwertige Videos, einschließlich atemberaubender 4K-Auflösungsoptionen, sicherstellt. Es generiert auch automatisch Untertitel und Untertitel, um die Barrierefreiheit und Reichweite für alle Ihre Schulungsvideos zu verbessern.

