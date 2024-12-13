AI-Trainingsvideo-Generator für Unternehmen: Lernen fördern

Erstellen Sie mühelos professionelle Unternehmensschulungen und Erklärvideos. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare für dynamische und ansprechende Inhalte.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem ein Großunternehmen schnell ein 60-sekündiges aktualisiertes Compliance-Training-Modul an alle Mitarbeiter verbreiten muss. Erstellen Sie hierfür ein Video, das sich an HR-Abteilungen und Schulungsmanager richtet und eine seriöse, professionelle Unternehmensästhetik mit einer autoritativen AI-Stimme annimmt, um die Effizienz von Text-zu-Video aus Skripten und integrierten Untertiteln/Hinweisen hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 2
Entfachen Sie das Engagement mit einem 30-sekündigen Marketingvideo für digitale Vermarkter, das eine neue Produkteinführung zeigt. Verwenden Sie einen dynamischen, schnellen visuellen Stil mit peppiger Musik und einer selbstbewussten AI-Stimme, indem Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen & Szenen sowie Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um schnell überzeugende Inhalte zusammenzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Fordern Sie sich heraus, ein 50-sekündiges Konzeptvideo zu produzieren, das die Grenzen von AI-generierten Videos für kreative Profis und Content-Ersteller erweitert. Dieses Stück sollte einen künstlerischen, fesselnden visuellen Stil mit einer ausdrucksstarken AI-Stimme aufweisen und demonstrieren, wie das Ändern des Seitenverhältnisses und Exporte einzigartige Erzählungen über verschiedene Plattformen hinweg anpassen können.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie AI-Trainingsvideo-Generatoren für Unternehmen funktionieren

Verwandeln Sie Ihre Unternehmensschulung mit AI. Erstellen Sie mühelos professionelle, ansprechende Videos, die Zeit und Ressourcen sparen und das Lernen effektiver und zugänglicher machen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer Schulungsinhalte. Die Plattform nutzt Ihre Textvorgaben, um effizient die grundlegenden Videoinhalte zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Stimme
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihr Material zu präsentieren, und generieren Sie professionelle AI-Sprachübertragungen in verschiedenen Sprachen, um das Engagement der Lernenden zu erhöhen.
3
Step 3
Passen Sie mit visuellen Elementen und Branding an
Verbessern Sie Ihr Video mit vorgefertigten Vorlagen, indem Sie Ihre Branding-Kontrollen wie Logos und Farben hinzufügen. Integrieren Sie relevante Medien aus der integrierten Bibliothek für ein professionelles Erscheinungsbild.
4
Step 4
Generieren und Bereitstellen Ihrer Inhalte
Mit einem Klick kompiliert die Plattform Ihre AI-generierten Videos. Exportieren Sie Ihre fertigen Schulungsmodule einfach oder integrieren Sie sie in Ihr Learning Management System.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie spezialisierte Bildung

Vereinfachen Sie komplexe medizinische Themen in klaren, ansprechenden AI-generierten Videos, um die Gesundheitsbildung und das Verständnis zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die kreative Produktion von AI-generierten Videos verbessern?

HeyGen stärkt die kreative Produktion, indem es eine große Auswahl an AI-Avataren und vorgefertigten Vorlagen bietet, die es den Nutzern ermöglichen, Textvorgaben mühelos in ansprechende AI-generierte Videos zu verwandeln. Dies rationalisiert den Prozess erheblich für verschiedene Inhaltsbedürfnisse.

Welche kreativen Anpassungsoptionen stehen für meine Videoinhalte mit HeyGen zur Verfügung?

HeyGen bietet robuste kreative Anpassungsmöglichkeiten durch seine Text-zu-Video-Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, vielfältige Inhalte zu erstellen. Sie können fesselnde Erzählungen mit AI-Sprachübertragungen gestalten und Branding-Kontrollen anwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Marketing- oder Erklärvideos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Unterstützt HeyGen die Erstellung mehrsprachiger Inhalte für ein globales Publikum?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, die Erstellung mehrsprachiger Inhalte zu erleichtern und Unternehmen dabei zu helfen, effektiv ein breiteres globales Publikum zu erreichen. Diese Fähigkeit ist nahtlos in die Plattform integriert, sodass Sie lokalisierte AI-generierte Videos mit professionellen AI-Sprachübertragungen produzieren können.

Wie erleichtert HeyGen den Prozess der Erstellung von Marketingvideos und Unternehmensschulungsinhalten?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Marketingvideos und Unternehmensschulungsmaterialien, indem es eine benutzerfreundliche AI-Videoplattform für Unternehmen bereitstellt. Durch die Nutzung von AI-Avataren und die Umwandlung von Textvorgaben in dynamische Videos hilft HeyGen, Zeit und Kosten bei der Inhaltserstellung zu sparen und macht professionelle Videos für jedermann zugänglich.

