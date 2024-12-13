HeyGen vereinfacht die Erstellung von Marketingvideos und Unternehmensschulungsmaterialien, indem es eine benutzerfreundliche AI-Videoplattform für Unternehmen bereitstellt. Durch die Nutzung von AI-Avataren und die Umwandlung von Textvorgaben in dynamische Videos hilft HeyGen, Zeit und Kosten bei der Inhaltserstellung zu sparen und macht professionelle Videos für jedermann zugänglich.