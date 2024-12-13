Erstellen Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für Kleinunternehmer, das zeigt, wie einfach sie Onboarding-Materialien mit AI-Avataren personalisieren können. Der visuelle Stil sollte freundlich und ermutigend sein, mit klaren Animationen, die die Ausdruckskraft des Avatars hervorheben, ergänzt durch eine zugängliche, klare Tonspur. Dieses Video zeigt speziell die leistungsstarke AI-Avataren-Funktion von HeyGen, die die Erstellung komplexer Schulungsinhalte vereinfacht.

Video Generieren