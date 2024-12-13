KI-Schulungsvideoersteller: Erstellen Sie schnell ansprechende Kurse

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Gestalten Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Marketingvideo für Kleinunternehmer und Marketingmanager, mit hellen, dynamischen Visuals und einer fröhlichen, freundlichen Stimme. Dieses Video sollte die Einfachheit der Erstellung von KI-Videos mit HeyGens vorgefertigten Vorlagen und Szenen hervorheben und demonstrieren, wie mühelos es ist, professionellen Inhalt zu produzieren.
Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein 60-sekündiges internes Schulungsvideo für HR- und L&D-Profis in Unternehmen, das als effektiver KI-Schulungsvideoersteller für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter dient. Dieses Video wird klare, informative Visuals und eine ruhige, autoritative KI-Stimme enthalten, die HeyGens robuste Sprachgenerierung nutzt, um konsistente, hochwertige Audioqualität für wichtige Videodokumentationen sicherzustellen.
Stellen Sie sich ein dynamisches 15-sekündiges Social-Media-Video vor, das sich an Content-Ersteller und Social-Media-Manager richtet und schnelle, visuell beeindruckende moderne Grafiken sowie eine energiegeladene Stimme verwendet. Dieses kurze Stück sollte kraftvoll demonstrieren, wie Text-Prompts schnell KI-Videos erstellen können, die nahtlos für verschiedene Plattformen durch HeyGens Größenanpassungs- und Exportfunktion optimiert sind.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der KI-Schulungsvideoersteller funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Skripte in ansprechende, professionelle Schulungsvideos mit KI-Avataren und fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen.

Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Schulungsinhalts oder Skripts. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche Text-zu-Video-Technologie, um Ihren Text in gesprochene Worte für Ihren KI-Präsentator zu verwandeln.
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek realistischer KI-Avatare, die das Gesicht Ihrer Schulung sein sollen. Sie können auch deren Aussehen und Stimme an Ihre Marke anpassen.
Step 3
Fügen Sie Visuals und Musik hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit Hintergrundmusik, Bildern und Videoclips aus unserer Medienbibliothek oder laden Sie Ihre eigenen hoch. Nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen für eine schnelle Anpassung.
Step 4
Exportieren Sie Ihr Schulungsvideo
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Ihr bevorzugtes Seitenverhältnis und die Qualitätseinstellungen wählen. Nach dem Export sind Ihre hochwertigen Schulungsvideos bereit für die sofortige Freigabe und Bereitstellung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Themen

Verwandeln Sie komplexe Themen, wie medizinische Inhalte, mühelos in klare und effektive Bildungsvideos für ein besseres Verständnis.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, effizient KI-Videos zu erstellen?

HeyGen ist ein innovativer KI-Video-Generator, der Ihre Text-Prompts in polierte Videoinhalte verwandelt. Durch die Nutzung leistungsstarker Text-zu-Video-Technologie vereinfacht HeyGen den Prozess der Erstellung ansprechender Marketing- und Erklärvideos für verschiedene Plattformen.

Welche Art von KI-Avataren sind bei HeyGen verfügbar?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an hochwertigen KI-Avataren, die Ihre Botschaft zum Leben erwecken. Diese realistischen KI-Avatare können Ihr Skript präsentieren und die Wirkung Ihrer Schulungs- und Social-Media-Videos mit einem menschlichen Touch verstärken.

Bietet HeyGen vorgefertigte Vorlagen zur Vereinfachung der Videoproduktion an?

Ja, HeyGen verfügt über eine umfangreiche Bibliothek vorgefertigter Vorlagen und Szenen, um Ihren Videoproduktionsprozess zu beschleunigen. Diese Vorlagen sind ideal, um schnell professionelle Erklärvideos, Social-Media-Videos oder umfassende Videodokumentationen zu erstellen.

Kann HeyGen KI-Stimmen generieren und Hintergründe aus meinen Videos entfernen?

Absolut, HeyGen beinhaltet einen fortschrittlichen KI-Stimmengenerator, der natürlich klingende Erzählungen für Ihre Videos bietet. Zudem können Sie mühelos Hintergründe entfernen, um sicherzustellen, dass Ihre KI-Videos ein poliertes und professionelles Erscheinungsbild behalten.

