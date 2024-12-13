KI-Trainingsmodul-Video-Generator: Erstellen Sie schnell ansprechende Kurse

Verwandeln Sie Ihre Skripte in professionelle Trainingsvideos mit KI-gestützter Text-zu-Video-Generierung, um die Kurserstellung für L&D-Teams effizient zu gestalten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein dynamisches 45-sekündiges Video, das sich an Produktmanager und Vertriebsteams richtet und zeigt, wie ein KI-Video-Generator schnell Produkttrainingsvideos erstellen oder aktualisieren kann. Der visuelle und akustische Stil sollte schnell und energiegeladen sein, mit schnellen Schnitten von Produktvisualisierungen und mitreißender Hintergrundmusik. Verwenden Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um zu veranschaulichen, wie mühelos neue Inhalte aus vorhandener Produktdokumentation generiert werden können.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Bildungsvideo für Pädagogen und Online-Kurs-Ersteller, das zeigt, wie ein KI-Kurs-Ersteller komplexe Themen in zugängliche Lernerfahrungen verwandeln kann. Verwenden Sie einen illustrativen und klaren visuellen Stil, mit animierten Erklärungen und Text auf dem Bildschirm, ergänzt durch eine ruhige und informative KI-Stimme. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen und Szenen, um die strukturierte Inhaltserstellung und Modulorganisation für ansprechende Online-Kurse zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein sauberes und beruhigendes 30-sekündiges Video für Personalabteilungen und Compliance-Beauftragte, das die Effizienz einer KI-Videoplattform bei der Erstellung wesentlicher Onboarding- oder Compliance-Module hervorhebt. Der visuelle Stil sollte unternehmerisch und minimalistisch sein, mit einer klaren, neutralen KI-Stimme, die klare Anweisungen gibt. Integrieren Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion, um die Zugänglichkeit und Klarheit für alle Zuschauer in einer professionellen Umgebung zu betonen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie die KI-Trainingsmodul-Video-Generierung funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Trainingsvideos mit KI und optimieren Sie die Inhaltsentwicklung für L&D-Teams.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Trainingsskript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Trainingsinhalte. Unsere Plattform nutzt die Text-zu-Video-Funktion, um einen ersten Videovorentwurf zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie einen KI-Avatar
Personalisieren Sie Ihr Trainingsvideo, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek realistischer KI-Avatare wählen, um Ihre Inhalte zu präsentieren.
3
Step 3
Fügen Sie KI-Voiceovers hinzu
Verbessern Sie Ihre Botschaft mit hochwertiger Voiceover-Generierung, die eine klare und ansprechende Erzählung für Ihr Trainingsmodul bietet.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Überprüfen Sie Ihr fertiges Trainingsvideo, nehmen Sie letzte Anpassungen vor und exportieren Sie es dann, um es einfach mit Ihren L&D-Teams zu teilen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Themen

Vereinfachen Sie mühelos komplexe Themen, wie technische oder medizinische Inhalte, um das Verständnis und Lernen in Trainingsmodulen zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen als effektiver KI-Trainingsmodul-Video-Generator dienen?

HeyGen befähigt Nutzer als fortschrittlicher KI-Trainingsmodul-Video-Generator, Skripte in ansprechende, KI-generierte Videoinhalte mit realistischen KI-Avataren und professionellen KI-Voiceovers zu verwandeln. Dies vereinfacht die Erstellung hochwertiger Trainingsvideos und ganzer Trainingskurse.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem idealen KI-Video-Generator für L&D-Teams?

HeyGen ist ein idealer KI-Video-Generator für L&D-Teams, da es eine Vielzahl anpassbarer Vorlagen und KI-Avatare sowie eine intuitive Text-zu-Video-Generierung bietet. Diese Plattform vereinfacht die Produktion professioneller und konsistenter Lernmaterialien.

Bietet HeyGen anpassbare KI-Avatare und Vorlagen für Trainingskurse?

Ja, HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an anpassbaren KI-Avataren und fachmännisch gestalteten Vorlagen, die speziell für die Erstellung dynamischer Trainingskurse entwickelt wurden. Diese kreativen Werkzeuge ermöglichen eine personalisierte und ansprechende KI-Trainingskurs-Generierung ohne umfangreiche Videoerfahrung.

Wie erleichtert HeyGen einfache Aktualisierungen und Überarbeitungen von KI-generierten Videoinhalten?

HeyGen erleichtert einfache Aktualisierungen und Überarbeitungen Ihrer KI-generierten Videoinhalte durch einfache Skriptbearbeitungen, die sofortige Änderungen an KI-Voiceovers und visuellen Elementen ermöglichen. Dies stellt sicher, dass Ihre Trainingsvideos aktuell und relevant bleiben, ohne dass ein erneutes Filmen erforderlich ist.

