Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Gestalten Sie ein fesselndes 30-sekündiges animiertes Bildungsvideo für soziale Medien, das darauf abzielt, ein neues Konzept einfach einem breiten Publikum zu erklären. Der visuelle Stil sollte lebendig und cartoonartig sein, gepaart mit einer fröhlichen, freundlichen Erzählung, die HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript für schnelle Inhaltserstellung demonstriert.
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo, das auf die Einarbeitung neuer Mitarbeiter zugeschnitten ist und wichtige Unternehmensrichtlinien oder Softwareanwendungen veranschaulicht. Verwenden Sie einen sauberen, infografikgetriebenen visuellen Stil, ergänzt durch eine ruhige, erklärende Stimme, die HeyGens leistungsstarke Voiceover-Generierungsmöglichkeiten für konsistente Markenkommunikation hervorhebt.
Erstellen Sie eine prägnante 15-sekündige AI-Video-Generator-Anzeige, die die Geschwindigkeit der Erstellung von Marketing-Snippets mit vorgefertigten Videovorlagen zeigt. Die visuelle Ästhetik sollte schnelllebig mit dynamischen Schnitten sein, ansprechendes Stockmaterial integrieren und einen energetischen Hintergrundtrack enthalten, der HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung hervorhebt.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der AI-Trainingslektionen-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Schulungsmaterialien mühelos in fesselnde, professionelle Videolektionen in nur wenigen einfachen Schritten, um Lernen und Behalten zu verbessern.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Fügen Sie Ihre Schulungsinhalte direkt in den Editor ein. Unsere AI nutzt Ihren Text für eine nahtlose Text-zu-Video-Erstellung, die den Kern Ihrer Lektion bildet.
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Als Bildungs-Videoersteller wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller AI-Avatare, um Ihre Inhalte zu präsentieren und Ihrem Training ein dynamisches und fesselndes Element hinzuzufügen.
Step 3
Fügen Sie fesselnde Voiceovers hinzu
Verbessern Sie Ihre Inhalte mit natürlich klingender Erzählung durch unsere leistungsstarke Voiceover-Generierung, um Ihre Schulungslektionen zugänglicher und dynamischer zu gestalten.
Step 4
Exportieren Sie Ihr fertiges Video
Überprüfen Sie Ihre fertigen AI-generierten Videos und exportieren Sie sie im gewünschten Seitenverhältnis, bereit für die sofortige Verteilung an Ihre Lernenden.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Dynamische Erklärvideos

Erstellen Sie lebendige und einprägsame Videolektionen, die komplexe Themen vereinfachen und Bildungsinhalte durch AI-Erzählungen zum Leben erwecken.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-generierten Videos?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, Text mühelos in professionelle AI-generierte Videos zu verwandeln. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Erstellungsmöglichkeiten, um den gesamten Produktionsprozess vom Skript bis zum fertigen Video zu optimieren.

Kann HeyGen als AI-Trainingslektionen-Video-Generator für L&D-Teams verwendet werden?

Absolut, HeyGen ist ein idealer AI-Trainingslektionen-Video-Generator, perfekt für L&D-Teams, die fesselnde Bildungsvideos erstellen müssen. Mit einer Vielzahl anpassbarer Videovorlagen hilft HeyGen Ihnen, schnell hochwertige Erklärvideos für die Einarbeitung und Schulung von Mitarbeitern zu produzieren.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Anpassung von AI-Visuals und Branding in Videos?

HeyGen bietet robuste Bearbeitungstools, um Ihre AI-Visuals vollständig anzupassen. Sie können Ihre Branding-Elemente wie Logos und Farben einfügen und sogar den AI-Voice-Generator nutzen, um Voiceovers anzupassen, sodass Ihre AI-generierten Videos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Wie schnell kann ich animierte Bildungsvideos mit HeyGen produzieren?

HeyGen beschleunigt die Produktion von animierten Bildungsvideos erheblich und ermöglicht eine schnelle Text-zu-Video-Erstellung. Unser intuitiver AI-Video-Generator lässt Sie schnell dynamische Inhalte entwickeln, die für verschiedene Anwendungen geeignet sind, von internen Schulungen bis hin zu Social-Media-Kampagnen.

