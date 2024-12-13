1

Step 1

Erstellen Sie Ihren Trainingskurs

Beginnen Sie, indem Sie die AI nutzen, um Ihre ersten Trainingsinhalte zu generieren. Geben Sie einfach Ihr Thema ein und sehen Sie zu, wie unsere Plattform, unterstützt durch ihre AI-Video-Generator-Fähigkeiten, umfassende Lektionen und Skripte entwirft, die als Ihr AI-Trainingsinhaltsgenerator dienen.