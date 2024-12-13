AI-Referenzvideo-Generator: Erstellen Sie authentische Kundenstories

Erzeugen Sie professionelle Kundenreferenzen mit AI-Avataren, um sofort Vertrauen und Engagement aufzubauen.

Erstellen Sie ein dynamisches 30-sekündiges Kundenreferenzvideo, das sich an Kleinunternehmer und Marketingmanager richtet, die das Engagement in sozialen Medien steigern möchten. Der visuelle Stil sollte lebhaft und modern sein, authentische Kundenkommentare mit einer professionellen Voiceover kombinieren und mühelos mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript erstellt werden.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein elegantes 45-sekündiges Referenzvideo, das sich an digitale Vermarkter und E-Commerce-Marken richtet und für bezahlte Anzeigen und Landingpages gedacht ist. Dieses Video sollte schnell und inspirierend sein, mehrere kurze Kundenreferenzen präsentieren, die von verschiedenen AI-Avataren dargestellt werden, und zeigen, wie HeyGens AI-Referenzvideo-Generator die Erstellung von Inhalten in professioneller Qualität vereinfacht.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein professionelles 60-sekündiges Referenzvideo, das speziell für potenzielle B2B-Kunden entwickelt wurde, um Vertrauen aufzubauen und die Wirkung der Lösung zu demonstrieren. Der visuelle Stil sollte autoritativ und klar sein, mit einer ruhigen Erzählung und hervorgehobenen Schlüsselpunkten durch Untertitel, die es den Nutzern ermöglichen, Referenzvideos in professioneller Qualität mit HeyGens Referenzvideo-Maker zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein energiegeladenes 30-sekündiges Video zur Feier einer neuen Produkt- oder Feature-Einführung, das begeisterte Kundenreferenzen einbezieht, um bestehende Kunden und Frühadopter zu begeistern. Der visuelle Stil sollte lebendig und feierlich sein, ergänzt durch fröhliche Musik, und einfach mit HeyGens anpassbaren Vorlagen erstellt werden, um überzeugende Inhalte zu produzieren und die Video-Marketing-Automatisierung zu vereinfachen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI-Referenzvideo-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Kundenfeedback mühelos in polierte, professionelle Referenzvideos, um Vertrauen aufzubauen und das Engagement mit Ihrem Publikum zu steigern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus unserer vielfältigen Palette an anpassbaren Vorlagen, die speziell dafür entwickelt wurden, Kundenreferenzen effektiv hervorzuheben. Dies bietet eine professionelle Grundlage für Ihr Video mit unseren Vorlagen & Szenen.
2
Step 2
Gestalten Sie Ihre Erzählung
Geben Sie den Text der Kundenreferenz ein. Unser AI-Referenzvideo-Generator wandelt Ihr Skript dann in überzeugende Videoinhalte um, die für weitere Personalisierungen bereit sind, indem Text-zu-Video aus dem Skript genutzt wird.
3
Step 3
Erweitern Sie mit AI-Avataren
Erwecken Sie Ihre Referenz zum Leben, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der die Nachricht Ihres Kunden präsentiert. Sie können deren Aussehen und Stimme weiter an den Stil Ihrer Marke anpassen, indem Sie unsere AI-Avatare verwenden.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video mit den letzten Anpassungen und exportieren Sie es dann in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für unterschiedliche Plattformen geeignet sind. Teilen Sie Ihre professionelle Referenz, um das Engagement und die Glaubwürdigkeit mit unserer Größenanpassung im Seitenverhältnis & Exporte zu steigern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie bezahlte Anzeigen mit Referenzen

Produzieren Sie leistungsstarke Videoanzeigen mit authentischen Kundenreferenzen, steigern Sie die Konversionen und stärken Sie die Markenvertrauenswürdigkeit erheblich.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, professionelle Referenzvideos effizient zu erstellen?

HeyGen fungiert als fortschrittlicher "AI-Referenzvideo-Generator", der es Ihnen ermöglicht, schnell "Referenzvideos zu erstellen" mit "professioneller Qualität". Sie können "anpassbare Vorlagen" und "AI-Bearbeitungstools" nutzen, um "eine überzeugende Erzählung zu gestalten", ohne umfangreiche Videoerfahrung zu benötigen.

Wie ermöglicht HeyGen Unternehmen, Vertrauen aufzubauen und das Engagement mit Kundenreferenzen zu steigern?

HeyGen verwandelt schriftliches Feedback in ansprechende "Kundenreferenzen" mit realistischen "sprechenden Kopf-Avataren" und nahtloser Voiceover-Erstellung. Dieser leistungsstarke "AI-Video-Generator" hilft Ihnen, "Vertrauen aufzubauen" und "Engagement zu steigern", indem authentische Geschichten in einem dynamischen, professionellen Format präsentiert werden.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um Referenzvideos für verschiedene Plattformen oder Kampagnen, wie bezahlte Anzeigen, anzupassen?

HeyGen bietet robuste "anpassbare Vorlagen" und Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Referenzvideos mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können "mehrsprachige Untertitel" und Größenanpassungen im Seitenverhältnis nutzen, um Inhalte für verschiedene Plattformen zu optimieren, einschließlich wirkungsvoller "bezahlter Anzeigen".

Kann der AI-Video-Generator von HeyGen den Prozess der Erstellung hochwertiger AI-Referenzvideos aus Text vereinfachen?

Absolut, HeyGen vereinfacht die Erstellung von "AI-Referenzvideos" erheblich. Unsere Plattform wandelt Ihre Skripte direkt in Videos um, indem sie fortschrittliche Text-zu-Video-Technologie und realistische "AI-Avatare" verwendet, was sie zu einem intuitiven "AI-Video-Generator" für die einfache Erstellung überzeugender Inhalte macht.

