4

Step 4

Exportieren und Teilen

Finalisieren Sie Ihr Video mit den letzten Anpassungen und exportieren Sie es dann in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für unterschiedliche Plattformen geeignet sind. Teilen Sie Ihre professionelle Referenz, um das Engagement und die Glaubwürdigkeit mit unserer Größenanpassung im Seitenverhältnis & Exporte zu steigern.