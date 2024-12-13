Stellen Sie sich ein 45-sekündiges dynamisches und freundliches Video vor, das sich an vielbeschäftigte Lehrkräfte richtet, die ansprechende Bildungsinhalte für ihre Schüler erstellen möchten. Der visuelle Stil sollte modern und sauber sein, mit leuchtenden Farben und einfachen Animationen, während der Ton ein enthusiastisches und klares Voiceover sein sollte. Dieses Video wird demonstrieren, wie man schnell fesselnde Lektionen mit professionellen Lehrer-Avataren erstellt und dabei die leistungsstarken AI-Avatare von HeyGen hervorhebt, um Lektionen ohne komplexe Filmaufnahmen zum Leben zu erwecken.

Video Generieren