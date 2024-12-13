Erstellen Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Video für Umweltaktivisten und technologieorientierte Unternehmen, das zeigt, wie ein KI-Nachhaltigkeitserklärer die komplexen Umweltauswirkungen von KI verdeutlichen kann. Der visuelle Stil sollte sauber und infografiklastig sein, ergänzt durch eine optimistische und informative KI-Sprachausgabe von HeyGen, die komplexe Daten verständlich und inspirierend macht. Dieses kurze Video soll die Zuschauer über nachhaltige KI-Praktiken aufklären.

Video Generieren