Erstellen Sie ein 1-minütiges Anleitungsvideo für Softwareentwickler und technische Support-Teams, das die Nutzung eines neuen API-Endpunkts demonstriert. Der visuelle Stil sollte sauber sein, mit Bildschirmdemonstrationen und animierten Overlays, die Code-Snippets hervorheben, begleitet von einer klaren, professionellen männlichen Stimme. Dieses Video wird HeyGen's Text-to-Video aus Skript-Funktion nutzen, um Dokumentationen effizient in eine effektive Erklärung des AI-Support-Video-Generators zu verwandeln.

Video Generieren