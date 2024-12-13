Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Video für Lehrer und Lehrplan-Koordinatoren von K-12 vor, das lebendige, energiegeladene Visuals und einen aufmunternden Soundtrack bietet. Es zeigt, wie die AI-Plattform als AI-Studentenerfolgs-Generator fungiert, indem sie die Lehrplanentwicklung vereinfacht. Das Video sollte lebhaft demonstrieren, wie ein Lehrer mühelos seine Unterrichtspläne in interaktive Lektionen verwandelt und die Effizienz betont, die durch die Nutzung von HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten zur schnellen Erstellung ansprechender Inhalte gewonnen wird.

