Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Content-Ersteller und Videoproduktionsteams, das den nahtlosen integrierten Workflow der modernen Videovorproduktion veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, ergänzt durch eine freundliche, informative Voiceover, die zeigt, wie HeyGens AI-Avatare Charaktere basierend auf Ihrem Skript zum Leben erwecken können, indem der AI-Skript-Assistent für eine schnelle Charakteranpassung und einen effizienteren Storyboarding-Prozess genutzt wird.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges energetisches Video, das sich an Kleinunternehmer und Pädagogen richtet, die neu in der Videoproduktion sind. Verwenden Sie einen hellen, ansprechenden Animationsstil mit fröhlicher Hintergrundmusik und klarer Erzählung, um die Einfachheit der Sofort-Storyboard-Erstellung hervorzuheben. Betonen Sie, wie HeyGens Vorlagen- & Szenen-Funktion eine benutzerfreundliche Oberfläche bietet, mit der jeder seine Videoideen schnell skizzieren kann, ohne umfangreiche Designkenntnisse zu benötigen, und so den gesamten Storyboarding-Prozess optimiert.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine 2-minütige detaillierte Anleitung für Animationskünstler und Spieleentwickler, die Pre-Visualisierungstools erkunden. Das Video sollte detaillierte, hochauflösende Grafiken enthalten, begleitet von einer anspruchsvollen, technischen Voiceover, die erklärt, wie HeyGens Voiceover-Generierung komplexe Charakterbewegungen erläutern kann. Zeigen Sie, wie ein AI-Storyboard-Generator präzise Kontrolle ermöglicht, einschließlich fortschrittlicher Posing-Tool-Funktionen, um Charakterkonsistenz zu erreichen und hochwertige Bilder für jedes Storyboard-Panel zu erzeugen, wodurch die visuelle Qualität früher Konzepte verbessert wird.
Kreativer Motor

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI-Storyboard-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihr Skript in eine überzeugende visuelle Erzählung mit unserem AI-Storyboard-Generator und optimieren Sie Ihren kreativen Prozess für Videoprojekte.

1
Step 1
Ihre Vision erstellen
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript oder Ihre Story-Idee in den AI-Skript-Assistenten eingeben. Nutzen Sie fortschrittliche AI-Technologie, um detaillierte Erzählungen zu generieren, die als Grundlage für Ihr visuelles Geschichtenerzählen dienen.
2
Step 2
Visuelle Elemente auswählen
Verwenden Sie den AI-Bildgenerator, um sofort hochwertige Bilder für jede Szene zu erstellen. Wählen Sie aus verschiedenen Vorlagen & Szenen, um Ihre Erzählung visuell darzustellen und Konsistenz in Ihrem Storyboard zu gewährleisten.
3
Step 3
Tiefe und Details hinzufügen
Erweitern Sie Ihr Storyboard, indem Sie Untertitel und Beschreibungen hinzufügen, um Ihr visuelles Geschichtenerzählen zu verfeinern. Implementieren Sie Funktionen wie Untertitel/Beschriftungen, um jedes Bild zu bereichern und Ihre Botschaft klar zu vermitteln.
4
Step 4
Ihr Storyboard exportieren
Schließen Sie Ihr Projekt ab, indem Sie Ihr vollständiges Storyboard in verschiedenen Formaten exportieren. Unser integrierter Workflow sorgt für einen nahtlosen Übergang vom Konzept zur Präsentation, bereit für die Planung von Videoprojekten.

AI-gestütztes Video-Geschichtenerzählen

AI-gestütztes Video-Geschichtenerzählen

Visualisieren Sie überzeugende Erzählungen, indem Sie Konzepte in lebendige Storyboards verwandeln.

Häufig Gestellte Fragen

Auf welche Weise verbessert der AI-Storyboard-Generator von HeyGen die Videoproduktion?

Der AI-Storyboard-Generator von HeyGen optimiert den gesamten kreativen Prozess, indem er Skripte in detaillierte visuelle Storyboards umwandelt. Er bietet einen integrierten Workflow und eine benutzerfreundliche Oberfläche, die die Sofort-Storyboard-Erstellung ermöglicht, um Ihre Planungsprojekte zu beschleunigen.

Welche fortschrittlichen AI-Funktionen bietet HeyGen für visuelles Geschichtenerzählen?

HeyGen nutzt einen fortschrittlichen AI-Bildgenerator, um hochwertige Bilder zu erstellen und eine robuste Charakteranpassung zu ermöglichen. Dies gewährleistet Charakterkonsistenz in Ihrem Storyboard und unterstützt anspruchsvolles visuelles Geschichtenerzählen durch Funktionen wie Generative Fill.

Kann ich innerhalb von HeyGen zusammenarbeiten und meine Storyboards teilen?

Ja, HeyGen unterstützt nahtlose Zusammenarbeit, indem es Benutzern ermöglicht, Storyboards einfach mit Teammitgliedern über einen teilbaren Link zu teilen. Diese integrierte Bearbeitungserfahrung ermöglicht es Ihnen auch, Ihre finalen Storyboards in verschiedenen Formaten zu exportieren.

Wie funktioniert die Skript-zu-Storyboard-Funktion von HeyGen?

Die Skript-zu-Storyboard-Funktion von HeyGen wandelt Ihre geschriebenen Skripte intelligent in visuelle Sequenzen um, indem sie fortschrittliche AI-Technologie verwendet. Sie nutzt automatische Shot-Erkennung und intelligente Szenenkomposition, um umfassende Storyboards direkt aus Ihrem Texteingang schnell zu generieren.

