Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für technische Support-Teams und Entwickler, das zeigt, wie ein AI-Schritt-für-Schritt-Video-Generator komplexe Software-Installationsverfahren vereinfacht. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit klaren Bildschirmaufnahmen und animierten UI-Elementen, begleitet von einem autoritativen AI-Voiceover, das mit HeyGens Voiceover-Generierungsfähigkeiten erstellt wurde. Dieses Video wird Benutzer effizient durch komplexe technische Prozesse führen.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 60-sekündiges, ansprechendes Tutorial für Kleinunternehmer und Online-Kurs-Ersteller, das die Einfachheit der Nutzung eines AI-Tutorial-Video-Generators zeigt, um Produktmerkmale oder Kursmodule zu erklären. Das Video sollte einen hellen und freundlichen visuellen Stil annehmen, HeyGens Vorlagen & Szenen nutzen und ein einfaches Skript mit der Text-zu-Video-Funktion in ein Video umwandeln. Der Ton sollte ein begeistertes AI-Voiceover enthalten, das das Lernerlebnis zugänglich und angenehm macht.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 2-minütiges umfassendes Video für Unternehmensschulungen und HR-Abteilungen, das zeigt, wie man effektive AI-generierte Videodokumentationen für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter mit HeyGen erstellt. Verwenden Sie eine polierte, unternehmensgerechte Ästhetik mit klaren, prägnanten Bildschirmtexten, nutzen Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion für Barrierefreiheit und ein professionelles AI-Voiceover. Dieses Video wird die Leistungsfähigkeit von Text-zu-Video-Generatoren bei der Rationalisierung interner Kommunikation und Standardarbeitsanweisungen hervorheben.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-sekündiges dynamisches Werbevideo, das sich an Marketingfachleute und Produktmanager richtet und zeigt, wie die AI-Videoproduktion den Prozess der Erstellung ansprechender Inhalte vereinfacht. Der visuelle Stil sollte modern und schnelllebig sein, HeyGens AI-Avatare verwenden, um die wichtigsten Merkmale eines Produkts zu präsentieren, ergänzt durch peppige Hintergrundmusik und schnelle Schnitte. Betonen Sie, wie diese fortschrittliche AI-Videoeditor-Fähigkeit schnelle Iterationen und hochwertige Videoausgaben ermöglicht.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein AI Schritt-für-Schritt Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Dokumentation mühelos in ansprechende, professionelle AI-generierte Videos, die komplexe Anweisungen für jedes Publikum vereinfachen.

1
Step 1
Fügen Sie Ihren Inhalt ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Textskript einfügen oder ein Dokument in die Plattform hochladen. Unsere Text-zu-Video-Funktion aus Skripten wird Ihre Worte sofort in eine vorläufige Videotimeline umwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren, um Ihre Informationen zu präsentieren. Verbessern Sie Ihr Video weiter, indem Sie relevante Medien aus der integrierten Mediathek oder Ihren eigenen Uploads hinzufügen.
3
Step 3
Verbessern Sie mit Stimme und Stil
Feinabstimmung Ihrer Erzählung mit realistischer Voiceover-Generierung in mehreren Sprachen. Wenden Sie die Farben und das Logo Ihrer Marke mit Branding-Kontrollen an, um ein konsistentes, professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Sobald Sie zufrieden sind, nutzen Sie unsere Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren von Seitenverhältnissen, um Ihr hochwertiges AI-generiertes Video in verschiedenen Formaten zu erstellen, bereit für jede Plattform oder jeden Anwendungsfall.

Anwendungsfälle

Komplexe Informationen vereinfachen

Verwandeln Sie komplexe Themen wie medizinische Themen oder technische Anleitungen in klare, zugängliche AI-generierte Videodokumentationen für ein besseres Verständnis.

Häufig Gestellte Fragen

Wie stellt HeyGen eine hohe Videoqualität sicher?

HeyGen ist darauf ausgelegt, eine hohe Videoqualität zu liefern, indem es fortschrittliche AI-Video-Bearbeitungssoftware nutzt. Unsere Plattform unterstützt verschiedene Seitenverhältnisse und bietet robuste Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre AI-generierten Videoprojekte professionellen Standards entsprechen und poliert aussehen.

Kann HeyGen die Erstellung von Tutorial-Videos und Schritt-für-Schritt-Anleitungen vereinfachen?

Absolut. HeyGen dient als effizienter AI-Schritt-für-Schritt-Video-Generator, der es Benutzern ermöglicht, schnell Tutorial-Videos und Schritt-für-Schritt-Benutzeranleitungen zu erstellen. Nutzen Sie unsere AI-gestützten Vorlagen und Text-zu-Video-Funktionen, um Skripte mühelos in überzeugende visuelle Anleitungen zu verwandeln.

Welche Arten von AI-Avataren stehen für die AI-Videoerstellung in HeyGen zur Verfügung?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an realistischen und ausdrucksstarken AI-Avataren, um Ihre AI-Videoerstellung zu verbessern. Diese Avatare können einfach in Ihre Projekte integriert werden, um Ihre Skripte zum Leben zu erwecken und Ihre AI-generierten Videoinhalte für Ihr Publikum ansprechender zu gestalten.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung umfassender AI-Dokumentationen und SOPs?

Ja, HeyGen ist ein idealer AI-Video-Generator für die Erstellung detaillierter AI-generierter Videodokumentationen und Standardarbeitsanweisungen (SOPs mit AI). Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, komplexe Informationen in klare, prägnante Videoformate umzuwandeln, komplett mit Voiceovers und Untertiteln, um das Verständnis und die Behaltensleistung zu verbessern.

