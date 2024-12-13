Ihr AI-Mitarbeiter-Briefing-Video-Generator für sofortige Updates

Erstellen Sie mühelos ansprechende Unternehmensankündigungen und Schulungsvideos mit Text-zu-Video aus dem Skript für verbesserte Informationsspeicherung.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Begrüßungsvideo für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, indem Sie einen "AI-Video-Generator" nutzen, um die Unternehmenskultur und die wichtigsten Systeme vorzustellen. Die visuelle Ästhetik sollte freundlich und ansprechend sein und verschiedene "AI-Avatare" zeigen, die in verschiedenen virtuellen Büroumgebungen interagieren. Eine warme und ermutigende Voiceover-Generierung wird einen positiven Ton für Neulinge setzen, zusammen mit der Nutzung von HeyGens AI-Avataren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges unternehmensweites Ankündigungsvideo für alle Mitarbeiter, das sich auf ein neues Cybersicherheitsprotokoll konzentriert. Dieser "Text-zu-Video-Generator" ermöglicht die schnelle Erstellung eines modernen, informativen visuellen Stils, der Unternehmensbranding und klare Datenpunkte integriert. Der Ton sollte selbstbewusst und autoritär sein, ergänzt durch HeyGens Untertitel, um die Zugänglichkeit und Informationsspeicherung für interne Kommunikation zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 1-minütiges Anleitungsvideo für das technische Support-Team, das einen komplexen neuen Fehlerbehebungsprozess erklärt. Dieses Video, das auf einer "AI-Video-Plattform" basiert, wird einen schrittweisen visuellen Stil mit klaren Anweisungen und Anmerkungen auf dem Bildschirm annehmen. Der Ton wird ruhig und präzise sein, um ein einfaches Verständnis zu gewährleisten, und HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis für die Verteilung auf mehreren internen Plattformen nutzen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der AI-Mitarbeiter-Briefing-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre interne Kommunikation schnell in ansprechende, professionelle AI-Mitarbeiter-Briefing-Videos, die Ihr Team informieren und ansprechen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie, indem Sie Ihren Briefing-Text in den Generator eingeben. Unsere fortschrittliche Text-zu-Video-Funktion wird Ihre schriftlichen Inhalte in eine dynamische Videonarration umwandeln, die bereit für die Produktion ist.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu repräsentieren. Diese sprechenden Köpfe bieten eine professionelle und nachvollziehbare Präsenz, die die Informationsspeicherung für Ihr Personal verbessert.
3
Step 3
Anwenden von benutzerdefiniertem Branding
Passen Sie Ihr Video mit Branding-Kontrollen an, um es mit der Identität Ihres Unternehmens in Einklang zu bringen. Fügen Sie Logos, spezifische Farben und Hintergrundmusik hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter-Briefing-Videos einzigartig sind.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Briefing-Video
Sobald Sie zufrieden sind, generieren Sie Ihr AI-generiertes Video. Es ist bereit, über Ihre internen Kommunikationskanäle geteilt zu werden und bietet klare und konsistente Botschaften für Ihr gesamtes Team.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Liefern Sie ansprechende Unternehmensankündigungen

Produzieren Sie überzeugende Unternehmensankündigungsvideos und motivierende Botschaften, die bei Ihrem Personal Anklang finden und ein positives Arbeitsumfeld fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoerstellung aus Text?

HeyGen nutzt einen fortschrittlichen AI-Video-Generator, um Textskripte mühelos in professionelle Videos zu verwandeln. Unser Text-zu-Video-Generator ermöglicht es Benutzern, ihre Inhalte einzugeben und zuzusehen, wie sie mit AI-gestützten visuellen Darstellungen und Voiceovers zum Leben erweckt werden, was Ihre Content-Produktion vereinfacht.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen für Videonarration und visuelle Darstellungen?

HeyGen integriert ausgeklügelte AI-Avatare und einen AI-Voice-Generator, um dynamische Videonarrationen bereitzustellen. Sie können aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen, um Ihre Botschaft zu präsentieren, komplett mit natürlich klingenden Voiceovers, die das Engagement für Mitarbeiterschulungsvideos oder interne Kommunikation verbessern.

Kann ich das Erscheinungsbild von AI-generierten Videos in HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen und anpassbare Vorlagen, um sicherzustellen, dass Ihre AI-Mitarbeiter-Briefing-Videos mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Sie können problemlos Ihr Logo, Ihre Markenfarben einfügen und verschiedene Videobearbeitungstools nutzen, um polierte, markengerechte Inhalte zu erstellen.

Welche Ausgabeoptionen gibt es für Videos, die mit HeyGens AI-Plattform erstellt wurden?

HeyGens AI-Video-Plattform ermöglicht es Ihnen, Ihre finalen Videos in Standardformaten wie MP4 zu exportieren, bereit für verschiedene Verwendungen. Sie können auch von intelligenten Freigabefunktionen und Größenanpassungsmöglichkeiten im Seitenverhältnis profitieren, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte für jede Plattform optimiert sind, von Unternehmensankündigungen bis hin zu sozialen Medien.

