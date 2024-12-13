Ihr AI-Mitarbeiter-Briefing-Video-Generator für sofortige Updates
Erstellen Sie mühelos ansprechende Unternehmensankündigungen und Schulungsvideos mit Text-zu-Video aus dem Skript für verbesserte Informationsspeicherung.
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Begrüßungsvideo für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, indem Sie einen "AI-Video-Generator" nutzen, um die Unternehmenskultur und die wichtigsten Systeme vorzustellen. Die visuelle Ästhetik sollte freundlich und ansprechend sein und verschiedene "AI-Avatare" zeigen, die in verschiedenen virtuellen Büroumgebungen interagieren. Eine warme und ermutigende Voiceover-Generierung wird einen positiven Ton für Neulinge setzen, zusammen mit der Nutzung von HeyGens AI-Avataren.
Produzieren Sie ein 60-sekündiges unternehmensweites Ankündigungsvideo für alle Mitarbeiter, das sich auf ein neues Cybersicherheitsprotokoll konzentriert. Dieser "Text-zu-Video-Generator" ermöglicht die schnelle Erstellung eines modernen, informativen visuellen Stils, der Unternehmensbranding und klare Datenpunkte integriert. Der Ton sollte selbstbewusst und autoritär sein, ergänzt durch HeyGens Untertitel, um die Zugänglichkeit und Informationsspeicherung für interne Kommunikation zu verbessern.
Gestalten Sie ein 1-minütiges Anleitungsvideo für das technische Support-Team, das einen komplexen neuen Fehlerbehebungsprozess erklärt. Dieses Video, das auf einer "AI-Video-Plattform" basiert, wird einen schrittweisen visuellen Stil mit klaren Anweisungen und Anmerkungen auf dem Bildschirm annehmen. Der Ton wird ruhig und präzise sein, um ein einfaches Verständnis zu gewährleisten, und HeyGens Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis für die Verteilung auf mehreren internen Plattformen nutzen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie Mitarbeiterschulung & Engagement mit AI.
Verbessern Sie Mitarbeiterschulungsvideos und Mitarbeiter-Briefings mit AI, um das Engagement und die Informationsspeicherung innerhalb Ihrer Organisation zu verbessern.
Optimieren Sie internes Lernen & Onboarding.
Entwickeln Sie zahlreiche interne Schulungsmodule und Onboarding-Videos effizient, um ein konsistentes Lernen für alle Mitarbeiter mit AI sicherzustellen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Videoerstellung aus Text?
HeyGen nutzt einen fortschrittlichen AI-Video-Generator, um Textskripte mühelos in professionelle Videos zu verwandeln. Unser Text-zu-Video-Generator ermöglicht es Benutzern, ihre Inhalte einzugeben und zuzusehen, wie sie mit AI-gestützten visuellen Darstellungen und Voiceovers zum Leben erweckt werden, was Ihre Content-Produktion vereinfacht.
Welche AI-Funktionen bietet HeyGen für Videonarration und visuelle Darstellungen?
HeyGen integriert ausgeklügelte AI-Avatare und einen AI-Voice-Generator, um dynamische Videonarrationen bereitzustellen. Sie können aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen, um Ihre Botschaft zu präsentieren, komplett mit natürlich klingenden Voiceovers, die das Engagement für Mitarbeiterschulungsvideos oder interne Kommunikation verbessern.
Kann ich das Erscheinungsbild von AI-generierten Videos in HeyGen anpassen?
Ja, HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen und anpassbare Vorlagen, um sicherzustellen, dass Ihre AI-Mitarbeiter-Briefing-Videos mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Sie können problemlos Ihr Logo, Ihre Markenfarben einfügen und verschiedene Videobearbeitungstools nutzen, um polierte, markengerechte Inhalte zu erstellen.
Welche Ausgabeoptionen gibt es für Videos, die mit HeyGens AI-Plattform erstellt wurden?
HeyGens AI-Video-Plattform ermöglicht es Ihnen, Ihre finalen Videos in Standardformaten wie MP4 zu exportieren, bereit für verschiedene Verwendungen. Sie können auch von intelligenten Freigabefunktionen und Größenanpassungsmöglichkeiten im Seitenverhältnis profitieren, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte für jede Plattform optimiert sind, von Unternehmensankündigungen bis hin zu sozialen Medien.