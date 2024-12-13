Stellen Sie sich ein 90-sekündiges technisches Übersichtsvideo vor, das für bestehende Technikkunden und Entwickler konzipiert ist und ein neues Software-Update erklärt. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einem AI-Avatar, der neben On-Screen-Daten und klaren Grafiken präsentiert, ergänzt durch eine präzise, artikulierte Stimme. Dieses Video wird die leistungsstarke Text-zu-Video-Funktionalität von HeyGen nutzen, um Genauigkeit zu gewährleisten, zusammen mit Untertiteln für Barrierefreiheit, und zeigt, wie ein AI-Sprecher-Video-Generator die Bereitstellung komplexer Informationen vereinfacht.

