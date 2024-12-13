AI-Spokesperson-Generator: Erstellen Sie sofort professionelle Videos

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Videos, indem Sie Ihren Text in überzeugende Inhalte mit realistischen AI-Avataren verwandeln.

Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Produkt-Erklärvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und einen professionellen AI-Avatar zeigt, der die Vorteile eines neuen Dienstes klar artikuliert. Der visuelle Stil sollte sauber und klar sein, ergänzt durch fröhliche Hintergrundmusik und eine klare Voiceover, die mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript generiert wird.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Marketingkampagnen-Video, das sich an digitale Marketer richtet und HeyGens Vorlagen & Szenen für einen dynamischen, modernen visuellen Stil nutzt. Die Audio sollte Pop-Hintergrundmusik enthalten und ein energetischer AI-Avatar sollte die Kernbotschaften mit automatischen Untertiteln/Captioning übermitteln, um die Reichweite zu maximieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein einladendes 60-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter oder Software-Nutzer, präsentiert von einem zugänglichen AI-Avatar. Verwenden Sie einen freundlichen, instruktiven visuellen Stil mit ruhiger Hintergrundmusik und nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um klare Kommunikation zu gewährleisten, optimiert für verschiedene Plattformen durch Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie einen kreativen 30-sekündigen Kurzfilm, der die Leistungsfähigkeit einer AI-Videokreationsplattform für Content-Ersteller zeigt, die Effizienz suchen. Das Video sollte einen schnellen, inspirierenden visuellen und audiovisuellen Stil annehmen, mit diversen AI-Avataren aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, die schnelle Inhaltserstellung und Anpassung demonstrieren.
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI-Spokesperson-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihren Text in ansprechende Videos mit realistischen AI-Spokespersons in nur vier einfachen Schritten mit unserer intuitiven Plattform.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr gewünschtes Skript in die Plattform eingeben oder einfügen. Unsere Text-zu-Video-Technologie bereitet Ihre Nachricht sofort für einen AI-Spokesperson vor und sorgt für Klarheit und Präzision.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren. Diese realistischen AI-Spokespersons sind darauf ausgelegt, Ihr Publikum zu fesseln und Ihre Inhalte professionell zu übermitteln.
3
Step 3
Passen Sie Ihr Video an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Hintergrundmusik, visuelle Elemente aus der Medienbibliothek hinzufügen und Branding-Kontrollen anwenden. Diese Anpassung stellt sicher, dass Ihr Video perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.
4
Step 4
Generieren und exportieren
Sobald Ihr Video fertig ist, generieren Sie Ihre endgültige Produktion. Unsere Plattform sorgt für hochauflösende Videoausgabe, bereit für den Export und die Verbreitung über alle Ihre bevorzugten Kanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessertes Training & Entwicklung

Nutzen Sie AI, um überzeugende Schulungsvideos zu erstellen, die das Engagement der Lernenden erhöhen und die Wissensspeicherung verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie unterstützt HeyGen die kreative Videoproduktion mit AI?

HeyGen fungiert als fortschrittlicher AI-Videomacher, der es Nutzern ermöglicht, ansprechende Videos mit personalisierten Avataren zu erstellen. Seine robusten Anpassungsfunktionen, einschließlich der Möglichkeit, Ausdrücke zu personalisieren und hochauflösende Videoausgabe zu nutzen, ermöglichen wirklich einzigartige AI-Spokesperson-Videos, die Ihre kreative Vision steigern.

Kann HeyGen einen benutzerdefinierten AI-Avatar erstellen, der wie ich aussieht?

Ja, HeyGen bietet fortschrittliche Funktionen zur Erstellung eines personalisierten AI-Avatars, einschließlich einer digitalen Zwillingsfunktion, die sicherstellt, dass Ihr AI-Spokesperson Sie genau repräsentiert. Dies integriert sich nahtlos mit Stimmklonen und ausgefeilter Lippen-Synchronisationstechnologie für authentische und kreative Darbietungen.

Welche Art von Inhalten kann ich mit HeyGens Text-zu-Video-Funktionen erstellen?

Mit HeyGens hochmoderner Text-zu-Video-Technologie können Sie eine Vielzahl von ansprechenden Videos erstellen, von Produkterklärungen bis hin zu Onboarding-Videos und Marketinginhalten. Nutzen Sie den Skriptgenerator und die umfangreichen Videovorlagen, zusammen mit mehrsprachiger Unterstützung und realistischen Voiceovers, um Ihre kreativen Ideen effizient zum Leben zu erwecken.

Wie benutzerfreundlich ist HeyGen für die Videobearbeitung und -anpassung?

HeyGen bietet eine äußerst benutzerfreundliche Oberfläche, die die AI-Videobearbeitung und -anpassung für jeden vereinfacht, unabhängig von ihrer Videoerfahrung. Sie können problemlos Branding-Kontrollen anwenden, Elemente aus der umfangreichen Medienbibliothek integrieren und das Seitenverhältnis anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt für jede Plattform geeignet sind.

