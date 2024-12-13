KI-Sprecher-Werbegenerator für hochkonvertierende Videoanzeigen
Erstellen Sie gewinnende Videoanzeigen, die den ROAS erhöhen und die Markenkonsistenz mit unseren fortschrittlichen KI-Avataren beibehalten.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein 45-sekündiges, professionelles und anspruchsvolles Video, das sich an Marketingagenturen und Kreativdirektoren richtet, die hochwertige, gewinnende Videoanzeigen verlangen. Die visuelle Ästhetik sollte filmisch sein, mit sanften Übergängen und subtiler Markenbildung, unterstützt durch eine autoritative und überzeugende Sprachgenerierung. Dieses Video wird die Kraft von HeyGens umfangreichen Vorlagen und Szenen veranschaulichen, um wirkungsvolle Werbekampagnen zu produzieren, und zeigen, wie Marketingagenturen dies für Markenkonsistenz nutzen können.
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges, authentisches und spielerisches Video, das sich an E-Commerce-Unternehmer und Produktmanager richtet, die ihre Inhalte skalieren möchten. Der visuelle Stil sollte UGC-ähnliche Videoanzeigen nachahmen, mit dynamischen Schnitten, On-Screen-Text und einer freundlichen, begeisterten Stimme. Die Kernbotschaft wird sich darauf konzentrieren, wie KI-gestützte Werbeerstellung die schnelle Erstellung vielfältiger Werbevideos ermöglicht, indem eine umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und automatische Untertitel für eine breite Reichweite genutzt werden.
Erstellen Sie ein 30-sekündiges, schnelles und effizientes Video, das sich an vielbeschäftigte Content-Ersteller und Growth-Hacker richtet, die sich auf die schnelle Bereitstellung von Kampagnen konzentrieren. Die visuelle Präsentation sollte sauber und direkt sein, mit animierten Grafiken und schnellen Übergängen, gepaart mit einer prägnanten, energetischen Stimme. Diese Aufforderung betont die Geschwindigkeit und Vielseitigkeit von HeyGens KI-Werbegenerator zur schnellen Produktion mehrerer Werbevideos und zeigt die Funktion zur Größenanpassung und zum Export von Seitenverhältnissen für die plattformübergreifende Verteilung aus einem einfachen Text-zu-Video-Skript.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie leistungsstarke Werbekreativen.
Produzieren Sie schnell gewinnende Videoanzeigen und vielfältige Werbekreativen mit KI, optimiert für maximalen ROAS und Marketingwirkung.
Erstellen Sie ansprechende Social-Media-Anzeigen.
Erstellen Sie schnell fesselnde UGC-ähnliche Videoanzeigen und Clips für soziale Plattformen, um das Publikum zu binden und Konversionen zu steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen meine Werbekreativen mit lebensechten KI-Avataren verbessern?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende "Werbekreativen" zu erstellen, indem "lebensechte KI-Avatare" als Sprecher eingesetzt werden. Diese KI-Avatare übermitteln Ihre Botschaft mit Realismus, wodurch Ihre "Werbevideos" dynamischer und fesselnder werden. Diese Fähigkeit hebt die Präsenz Ihrer Marke in Marketingmaterialien erheblich an.
Welche Arten von Werbevideos kann ich mit den KI-gestützten Werbeerstellungstools von HeyGen erstellen?
Die "KI-gestützten Werbeerstellungstools" von HeyGen ermöglichen es Ihnen, eine Vielzahl von "Werbevideos" zu produzieren, von Produktpräsentationen über Erklärvideos bis hin zu Social-Media-Anzeigen. Sie können die Text-zu-Video-Funktion nutzen, um Ideen schnell in überzeugende visuelle Inhalte zu verwandeln. Dies rationalisiert Ihren Werbeproduktionsprozess effizient.
Unterstützt HeyGen die Erstellung von UGC-ähnlichen Videoanzeigen für Marketingkampagnen?
Ja, HeyGen erleichtert die effiziente Erstellung authentischer "UGC-ähnlicher Videoanzeigen", ohne dass tatsächliches Benutzerfilmmaterial oder teure Fotoshootings erforderlich sind. Durch die Nutzung verschiedener Vorlagen und KI-Avatare können Sie schnell Inhalte generieren, die als echt wahrgenommen werden. Dies hilft "Performance-Marketing-Experten", hohe Engagement-Raten und "Markenkonsistenz" in ihren Kampagnen zu erreichen.
Wie hilft HeyGen Performance-Marketing-Experten bei der Erstellung gewinnender Videoanzeigen mit seinen integrierten Werbevorlagen?
HeyGen bietet eine umfangreiche Bibliothek von "Werbevorlagen", die "Performance-Marketing-Experten" dabei helfen, "gewinnende Videoanzeigen" für verschiedene Branchen und Marketingziele zu erstellen. Diese Vorlagen bieten einen strukturierten Ausgangspunkt, der es Ihnen ermöglicht, Inhalte, Markenbildung und Botschaften einfach anzupassen. Dies beschleunigt den kreativen Prozess und hilft Ihnen, den "ROAS" zu optimieren und bessere Ergebnisse zu erzielen.