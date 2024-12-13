Stellen Sie sich ein 30-sekündiges, energiegeladenes Video vor, das für Performance-Marketer und Kleinunternehmer konzipiert ist, die mit der Produktion von Werbekreativen kämpfen. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit schnellen Schnitten und lebendigen Farbpaletten, ergänzt durch eine inspirierende, klare Stimme. Die Erzählung zeigt, wie ein KI-Sprecher-Werbegenerator die Erstellung ansprechender Werbekreativen vereinfacht, indem er speziell die Kraft von KI-Avataren hervorhebt, die aus einem Text-zu-Video-Skript generiert werden.

