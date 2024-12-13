Erstellen Sie eine überzeugende 30-sekündige Social-Media-Anzeige, die zeigt, wie Kleinunternehmer mühelos hochwertige Marketingvideos produzieren können. Die Zielgruppe sind Unternehmer, die ihre Online-Präsenz erweitern möchten. Visuell sollte dieses Video hell und optimistisch sein, mit einem energetischen AI-Avatar, der verschiedene professionelle Vorlagen von HeyGen präsentiert, begleitet von einem aufmunternden, zeitgenössischen Soundtrack. Betonen Sie die Einfachheit der Nutzung von HeyGens AI-Avataren und vielfältigen Vorlagen & Szenen, um die Videoproduktion zu vereinfachen.

