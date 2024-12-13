AI-Videogenerator verwandelt digitale Beschilderungsdisplays

Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Marketingvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie einfach es ist, ihre Inhalte für digitale Beschilderung zu aktualisieren. Der visuelle Stil sollte modern und ansprechend sein, mit einem freundlichen AI-Avatar, der die Vorteile mit einer klaren, optimistischen Stimme erklärt. Heben Sie die Kraft eines AI-Avatars für dynamische AI-Digitalbeschilderung hervor, um sicherzustellen, dass der Inhalt sofort Aufmerksamkeit erregt.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein energiegeladenes 45-sekündiges Erklärvideo, das sich an Veranstaltungsorganisatoren und Einzelhandelsmanager richtet und zeigt, wie sie schnell ansprechende Inhalte für ihre Bildschirme erstellen können. Der visuelle Stil sollte schnelllebig sein, mit schnellen Schnitten zwischen Beispielen, begleitet von motivierender Hintergrundmusik und einem begeisterten Erzähler. Betonen Sie die Einfachheit der Inhaltserstellung mit HeyGens vielfältigen Vorlagen & Szenen, die einfache Skripte in fesselnde visuelle Darstellungen verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein stilvolles 60-sekündiges Werbevideo für Social-Media-Marketer, das die umfangreichen Anpassungsfunktionen für ihre Markenbotschaften veranschaulicht. Der visuelle und akustische Stil sollte trendig und zeitgemäß sein, mit coolen Grafiken und einer sanften, selbstbewussten Stimme. Zeigen Sie, wie mühelos die Text-zu-Video-Funktionalität es ermöglicht, hochgradig personalisierte Inhalte mit automatischen Untertiteln zu erstellen, perfekt für jede Social-Media-Plattform.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein professionelles 30-sekündiges internes Kommunikationsvideo für Unternehmenskommunikation und HR-Abteilungen, das die Effizienz eines AI-Videogenerators für konsistente Botschaften hervorhebt. Der visuelle Stil sollte sauber und geschäftlich sein, mit einem sprechenden Kopf AI-Avatar, der eine klare, prägnante Botschaft übermittelt, ergänzt durch dezente Hintergrundmusik. Demonstrieren Sie, wie der AI-Videogenerator in Kombination mit präziser Voiceover-Generierung wirkungsvolle sprechende Köpfe schafft, die die Markenbeständigkeit in allen internen und externen Marketingvideos aufrechterhalten.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der AI-Beschilderungsvideogenerator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Text in dynamische Videoinhalte, perfekt für digitale Displays, und verbessern Sie die Kommunikation mit ansprechenden visuellen Darstellungen und anpassbaren AI-Avataren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Script-zu-Video-Inhalte
Beginnen Sie, indem Sie Ihre gewünschte Nachricht als Text eingeben. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche "Text-zu-Video aus Skript"-Funktionalität, um sofort erste Videoszenen zu generieren und Ihre Worte in überzeugende visuelle Darstellungen für Ihre digitale Beschilderung zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie eine Vorlage und einen AI-Avatar
Verbessern Sie Ihre Nachricht, indem Sie aus einer Vielzahl professioneller "Vorlagen & Szenen" wählen und einen geeigneten AI-Avatar auswählen. Personalisieren Sie Ihr Video mit Branding-Elementen und visuellen Stilen, um Ihre Kommunikationsziele zu erreichen.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceover und Untertitel hinzu
Integrieren Sie ein klares und ansprechendes Voiceover mit unserer "Voiceover-Generierung"-Funktion oder laden Sie Ihr eigenes Audio hoch. Für maximale Zugänglichkeit auf digitaler Beschilderung fügen Sie einfach "Untertitel" hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Nachricht universell verstanden wird.
4
Step 4
Exportieren für digitale Beschilderungsanzeige
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie es für verschiedene Bildschirmorientierungen vorbereiten. Nutzen Sie "Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exporte", um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt perfekt für jede digitale Beschilderungsplattform optimiert ist und bereit für eine wirkungsvolle Anzeige ist.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

AI-gestützte Kundenerfolgsgeschichten

Entwickeln Sie wirkungsvolle Videotestimonials und Erfolgsgeschichten, um Vertrauen aufzubauen und neue Kunden auf Ihren digitalen Bildschirmen zu gewinnen.

Wie vereinfacht HeyGen die Inhaltserstellung für unterschiedliche Bedürfnisse?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, mühelos hochwertige Marketingvideos und Social-Media-Inhalte mit intuitiven Vorlagen und fortschrittlichen AI-Videogeneratorkapazitäten zu erstellen. Unsere Plattform rationalisiert den gesamten Prozess der Inhaltserstellung und macht professionelle Videoproduktion für jedermann zugänglich.

Kann ich mit HeyGen AI-Avatare und sprechende Köpfe erstellen?

Absolut! HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Avatar-Generator, der es Ihnen ermöglicht, realistische AI-Avatare und sprechende Köpfe aus Text zu erstellen, komplett mit AI-Sprachgenerator-Technologie. Dies macht es einfach, ansprechende Erklärvideos oder personalisierte Nachrichten zu produzieren, ohne komplexe Videobearbeitungswerkzeuge zu benötigen.

Welche Fähigkeiten bietet HeyGen für dynamische digitale Beschilderungslösungen?

HeyGen bietet robuste Funktionen zur Erstellung dynamischer digitaler Beschilderungsinhalte, einschließlich anpassbarer Vorlagen, Branding-Kontrollen für Ihr Logo und Ihre Farben sowie die Möglichkeit, Text-zu-Video für ansprechende AI-Digitalbeschilderung zu konvertieren. Unsere Plattform stellt sicher, dass Ihre visuellen Kommunikationen wirkungsvoll und markenkonform sind.

Wie benutzerfreundlich sind HeyGens Videobearbeitungswerkzeuge und Anpassungsfunktionen?

HeyGen ist darauf ausgelegt, außergewöhnlich benutzerfreundlich zu sein und bietet leistungsstarke, aber intuitive Videobearbeitungswerkzeuge für alle Fähigkeitsstufen. Sie können problemlos umfangreiche Anpassungsfunktionen nutzen, wie z.B. Medienbibliotheksunterstützung, Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Branding-Kontrollen, um Ihre Videos genau auf Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden.

