Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Marketingvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie einfach es ist, ihre Inhalte für digitale Beschilderung zu aktualisieren. Der visuelle Stil sollte modern und ansprechend sein, mit einem freundlichen AI-Avatar, der die Vorteile mit einer klaren, optimistischen Stimme erklärt. Heben Sie die Kraft eines AI-Avatars für dynamische AI-Digitalbeschilderung hervor, um sicherzustellen, dass der Inhalt sofort Aufmerksamkeit erregt.

Video Generieren