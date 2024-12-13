Stellen Sie sich ein 30-sekündiges lebendiges Video vor, das sich an Online-Shopper richtet und die Magie personalisierter Einkaufserlebnisse demonstriert. Der visuelle Stil sollte hell und ansprechend sein, mit fröhlicher Hintergrundmusik und einer freundlichen Stimme, die erklärt, wie ein AI-Shopping-Assistent Bedürfnisse antizipiert. Dieses Video kann einfach mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion erstellt werden, um dynamische Szenarien zum Leben zu erwecken, die zeigen, wie Kunden mühelos genau das finden, was sie wollen.

