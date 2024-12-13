Steigern Sie Ihr Geschäft mit unserem AI-Service-Übersichtsvideo-Maker

Erstellen Sie professionelle Service-Übersichtsvideos in Minuten. Nutzen Sie AI-Avatare, um Ihre Botschaft mit Wirkung und Persönlichkeit zu vermitteln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie eine ansprechende 30-sekündige AI-Erklärvideo-Maker-Werbung für soziale Medien, die sich an Kleinunternehmer und Marketingfachleute richtet, die schnell professionellen Inhalt benötigen. Das Video sollte eine saubere, helle visuelle Ästhetik mit einer warmen, gesprächigen Stimme haben und die Benutzerfreundlichkeit mit HeyGens vielfältigen Vorlagen und Szenen betonen, um schnell hochwertige Videos zu produzieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein informatives 60-sekündiges Produktlaunch-Video für einen bahnbrechenden AI-Videogenerator, das sich an Technikbegeisterte und Produktmanager richtet, die nach innovativen Lösungen suchen. Das visuelle Erlebnis sollte sauber und anspruchsvoll sein, mit Datenvisualisierungen und einer selbstbewussten, erklärenden Stimme, um zu demonstrieren, wie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten mühelos fesselnde visuelle Inhalte erstellt.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein hilfreiches 45-sekündiges Tutorial, das die Leistungsfähigkeit der AI-gestützten Videoproduktion demonstriert, speziell für neue Benutzer und Content-Ersteller, die ihren Arbeitsablauf optimieren möchten. Der visuelle Stil sollte klar und benutzerfreundlich sein, mit Bildschirmaufnahmen und einer freundlichen, ermutigenden Audioerzählung, die speziell zeigt, wie HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion professionelle Erzählungen ohne Studioausrüstung erstellt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie AI-Service-Übersichtsvideos funktionieren

Erstellen Sie mühelos professionelle AI-Service-Übersichtsvideos mit AI-Avataren und Voiceovers, die darauf ausgelegt sind, Ihr Publikum zu fesseln und Ihren Wert klar zu kommunizieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Erzählung. Schreiben oder fügen Sie einfach Ihr Videoskript ein, und unsere Plattform wandelt Ihren Text in fesselnde visuelle Inhalte um.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Stimme
Erwecken Sie Ihre Service-Übersicht zum Leben, indem Sie einen AI-Avatar als Ihren Präsentator auswählen, der einen professionellen und fesselnden menschlichen Touch hinzufügt.
3
Step 3
Wenden Sie visuelle Elemente und Branding an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Ihre einzigartige Markenidentität anwenden. Integrieren Sie Ihr Logo und passen Sie Farben und Schriftarten mit unseren intuitiven Branding-Kontrollen an.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Kreation
Finalisieren Sie Ihr professionelles AI-gestütztes Video und exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis, bereit zur Verbreitung an Ihr Publikum auf allen Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

Entwickeln Sie wirkungsvolle AI-Videos, um Kundenerfolge zu präsentieren und den realen Wert Ihres Services zu demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender AI-Erklärvideos helfen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, mühelos hochwertige AI-Erklärvideos für verschiedene Zwecke zu erstellen. Unsere Plattform bietet eine große Auswahl an anpassbaren Videovorlagen und AI-Avataren, die den AI-gestützten Videoproduktionsprozess effizient und visuell ansprechend machen.

Kann ich die AI-Avatare und Voiceovers innerhalb von HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Ihre AI-Avatare und AI-Voiceovers. Sie können deren Erscheinungsbild anpassen und unsere fortschrittliche Sprachgenerierung nutzen, um einzigartige, fesselnde Erzählungen für Ihre AI-Videos zu erstellen.

Welche Designfunktionen bietet HeyGen für die dynamische Videoproduktion?

HeyGen bietet einen leistungsstarken Online-Video-Editor mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche, der Zugang zu professionellen Videovorlagen und dynamischen Animationen bietet. Dies ermöglicht es Nutzern, anpassbare, visuell reichhaltige Inhalte zu produzieren, einschließlich beeindruckender Produktvideos und Service-Übersichten.

Wie vereinfacht HeyGen den Text-zu-Video-Produktionsprozess?

HeyGen vereinfacht den Text-zu-Video-Produktionsprozess, indem Sie Skripte direkt in fesselnde Videos umwandeln können, indem Sie unseren AI-Videogenerator verwenden. Sie können problemlos AI-Voiceovers hinzufügen und automatisch Untertitel generieren, wodurch der gesamte Content-Erstellungsprozess in unserem Online-Video-Editor optimiert wird.

