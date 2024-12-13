Stellen Sie sich vor, ein Lehrer nutzt einen KI-Schulvideo-Generator, um ein neues, komplexes Wissenschaftskonzept in einem fesselnden 45-Sekunden-Video vorzustellen, das sich an Schüler der Mittelstufe richtet. Der visuelle Stil sollte hell und illustrativ sein, mit einem ansprechenden KI-Avatar, der das Thema mit einer klaren, freundlichen Stimme erklärt, um das Lernen zugänglich und unterhaltsam zu gestalten.

Video Generieren