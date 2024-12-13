AI-Schulankündigungsvideo-Generator: Sofort Erstellen

Erstellen Sie mühelos Veranstaltungsankündigungsvideos mit dynamischen AI-Avataren, die Schulnachrichten für Schüler und Eltern fesselnd machen.

319/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie einen informativen, 45-sekündigen Bildungs-Video-Maker für die Einarbeitung neuer Lehrer und Fakultätsmitglieder, der wesentliche Schulrichtlinien und Ressourcen detailliert beschreibt. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und klar sein, wobei Text-zu-Video vom Skript verwendet wird, um komplexe Informationen effizient mit unterstützenden visuellen Elementen zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches, 60-sekündiges Veranstaltungsankündigungsvideo für das jährliche Schulfest, das sich an lokale Bewohner und die gesamte Schulgemeinschaft richtet. Das Video sollte visuell energiegeladen und enthusiastisch sein, mit einem feierlichen Audiostil, das leicht mit HeyGens vielfältigen Vorlagen und Szenen zusammenzustellen ist, um Aufmerksamkeit zu erregen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie einen prägnanten, 15-sekündigen AI-Video-Creator für tägliche Mitarbeiterbesprechungen und schnelle administrative Updates, speziell für Schulpersonal und Verwaltung. Das Video sollte eine direkte, professionelle visuelle Ästhetik und eine effiziente Audioübermittlung haben, wobei eine robuste Sprachsynthese genutzt wird, um eine klare Kommunikation wichtiger Erinnerungen sicherzustellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI-Schulankündigungsvideo-Generator Funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Schulankündigungen mit AI. Generieren Sie dynamische Videos in Minuten, ideal für Veranstaltungsupdates, akademische Nachrichten und mehr.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder Wählen Sie eine Vorlage
Fügen Sie Ihr Schulankündigungsskript ein oder wählen Sie aus vorgefertigten Vorlagen, um Ihre Inhalte schnell zu strukturieren und loszulegen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Stimme
Personalisieren Sie Ihre Ankündigung, indem Sie einen ansprechenden AI-Avatar auswählen, der Ihre Botschaft mit einer natürlich klingenden Sprachsynthese präsentiert.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und Untertitel Hinzu
Steigern Sie die Professionalität, indem Sie die einzigartigen Markenassets Ihrer Schule, wie Logos und Farben, sowie automatische AI-Untertitel für Barrierefreiheit hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Ankündigungsvideo
Finalisieren Sie Ihre Kreation, indem Sie Ihr hochwertiges Ankündigungsvideo exportieren, das schnell vom AI-Video-Generator erstellt wurde und bereit zur Verteilung ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie Schnelle Social-Media-Ankündigungen

.

Erstellen Sie schnell überzeugende und prägnante Ankündigungsvideos für soziale Medien, um die Schulgemeinschaft informiert und engagiert zu halten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen als AI-Video-Generator für unterschiedliche Inhaltsbedürfnisse dienen?

HeyGen befähigt Nutzer als umfassender AI-Video-Generator, professionelle Videos für verschiedene Zwecke zu erstellen, einschließlich Bildungsinhalte und Veranstaltungsankündigungsvideos. Unsere Plattform vereinfacht den Videoproduktionsprozess mit intuitiven Tools und anpassbaren Vorlagen.

Kann HeyGen die Erstellung von Bildungs- und Schulankündigungsvideos vereinfachen?

Absolut, HeyGen ist ein effektiver Bildungs-Video-Maker und AI-Schulankündigungsvideo-Generator. Sie können leicht ansprechende Inhalte erstellen, indem Sie realistische AI-Avatare und professionelle AI-Sprachsynthese verwenden, um Ihre Botschaften klar zu übermitteln.

Welche fortschrittlichen Fähigkeiten bietet HeyGen zur Umwandlung von Text in Video?

HeyGen glänzt in der Umwandlung von Text zu Video, indem Sie Skripte mühelos in Videos verwandeln können. Mit unserem leistungsstarken AI-Video-Creator können Sie aus verschiedenen AI-Avataren wählen und automatisch AI-Untertitel generieren, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft visuell ansprechend und zugänglich ist.

Bietet HeyGen Werkzeuge zur Integration von Markenassets in Videos?

Ja, HeyGen bietet robuste Werkzeuge zur Integration Ihrer Markenassets, wie Logos und Farben, direkt in Ihre Videos. Die Videobearbeitungstools und umfangreichen Vorlagen unserer Plattform sorgen dafür, dass Ihre Inhalte stets Ihre einzigartige Markenidentität widerspiegeln.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo