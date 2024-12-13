KI SaaS Onboarding Video Maker: Skalieren Sie Ihren Erfolg
Begeistern Sie neue Nutzer sofort mit fesselnden Onboarding-Videos, indem Sie lebensechte KI-Avatare nutzen, um das Erlebnis zu personalisieren.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein professionelles 60-sekündiges Anleitungsvideo für fortgeschrittene Nutzer oder interne Teams, das ein spezifisches Software-Update oder eine komplexe Funktion detailliert beschreibt. Verwenden Sie einen klaren, bildschirmaufnahmefokussierten visuellen Stil mit hilfreichen Texteinblendungen, ergänzt durch eine ruhige und autoritative KI-Stimme. Nutzen Sie HeyGen's Text-zu-Video aus Skript und Untertitel/Kapazitäten, um umfassende und zugängliche Schulungsvideos zu gewährleisten.
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Werbevideo für Produktmanager, das die Geschwindigkeit und Effizienz bei der Erstellung neuer Onboarding-Inhalte hervorhebt. Das Video sollte eine moderne, schnelle visuelle Ästhetik mit schnellen Szenenwechseln und energetischer Hintergrundmusik haben, unterstützt von einer begeisterten KI-Stimme. Nutzen Sie HeyGen's Vorlagen & Szenen und Text-zu-Video aus Skript-Funktionen, um die schnelle Erstellung für einen KI-Onboarding-Video-Maker zu demonstrieren.
Entwickeln Sie ein einladendes 45-sekündiges Mitarbeiter-Onboarding-Video, das auf internationale Neueinstellungen zugeschnitten ist und die Unternehmenskultur sowie wesentliche erste Schritte vorstellt. Die visuelle Präsentation sollte vielfältig und inklusiv sein, mit verschiedenen lebensechten KI-Avataren in professionellen Umgebungen, begleitet von einer warmen, mehrsprachigen KI-Stimme. Nutzen Sie HeyGen's Voiceover-Generierung und Untertitel, um leicht verständliche mehrsprachige Schulungsinhalte für globale Teams zu erstellen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Onboarding-Engagement & die Bindung.
Verbessern Sie Nutzer- und Mitarbeiter-Onboarding-Videos mit KI, um ein höheres Engagement zu erzielen und die Beibehaltung wichtiger Informationen zu verbessern.
Skalieren Sie globale Onboarding-Inhalte.
Nutzen Sie KI, um schnell eine umfassende Bibliothek von Onboarding- und Schulungsvideos für ein globales Publikum zu erstellen und zu lokalisieren.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von KI SaaS Onboarding-Videos?
HeyGen nutzt KI-gestützte Automatisierung, um Skripte in fesselnde KI SaaS Onboarding-Videos mit lebensechten KI-Avataren und KI-Voiceovers zu verwandeln. Nutzer können ihre Onboarding-Videos einfach erstellen, aktualisieren und skalieren, indem sie anpassbare Vorlagen und Text-zu-Sprache-Funktionen verwenden.
Welche Funktionen machen HeyGen zu einem idealen KI-Onboarding-Video-Maker für Unternehmen?
HeyGen bietet eine umfassende Suite von Funktionen, darunter eine robuste Medienbibliothek, Branding-Kontrollen und vielfältige Video-Vorlagen, was es zu einem führenden KI-Onboarding-Video-Maker macht. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht nahtlose Bildschirmaufnahmen, Text-zu-Video aus Skript und die Erstellung professioneller Voiceovers.
Kann HeyGen die Produktion von Kunden- und Mitarbeiter-Onboarding-Videos skalieren?
Absolut. HeyGen ermöglicht es Unternehmen, effizient eine umfangreiche Bibliothek von Kunden-Onboarding-Videos und Mitarbeiter-Onboarding-Videos zu erstellen, zu aktualisieren und zu verwalten, um den Bedarf an groß angelegten Schulungsvideos zu unterstützen. Mit KI-generierter Videodokumentation und intelligentem Teilen können Organisationen ihre Videoinhalte mühelos skalieren.
Bietet HeyGen mehrsprachige Schulungsinhalte an?
Ja, HeyGen unterstützt die Erstellung mehrsprachiger Schulungsinhalte, sodass Unternehmen ein globales Publikum mit Anleitungs- und Tutorial-Videos erreichen können. Diese Fähigkeit umfasst die Generierung von Untertiteln und KI-Voiceovers in mehreren Sprachen, um eine inklusive und effektive Kommunikation für Remote-Teams zu gewährleisten.