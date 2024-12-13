Beschleunigen Sie das Onboarding mit dem AI SaaS Onboarding-Video-Generator

Erstellen Sie schnell fesselnde Produkt-Demo- und Schulungsvideos. Unsere Plattform verwandelt Ihre Skripte in polierte Inhalte mit Text-zu-Video aus Skripten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 90-sekündiges Produkt-Demo-Video, das sich an Marketingteams und Produktvermarkter richtet und zeigt, wie man die anpassbaren Vorlagen von HeyGen effektiv nutzt. Die visuellen Elemente sollten dynamische Bildschirmaufnahmen und professionelle, aber ansprechende Grafiken enthalten, wobei AI-Avatare die wichtigsten Funktionen mit lebhafter Hintergrundmusik präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges Anleitungsvideo, das sich darauf konzentriert, wie HR-Abteilungen und Schulungsmanager HeyGen für die Mitarbeiter-Einarbeitung nutzen können. Dieses Video sollte einen schrittweisen visuellen Ansatz mit klaren Untertiteln verfolgen und eine ruhige und professionelle AI-generierte Stimme verwenden, um umfassende Videodokumentationen zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Werbevideo für Kleinunternehmer und Startup-Gründer, das die Effizienz bei der Erstellung verschiedener Onboarding-Videos mit der generativen AI-Plattform von HeyGen hervorhebt. Verwenden Sie schnelle Schnitte, um Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit zu betonen, gepaart mit einer inspirierenden AI-generierten Stimme, die die Vielseitigkeit von Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporten zeigt.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie AI SaaS Onboarding-Video-Generatoren funktionieren

Verwandeln Sie Ihre Produktdokumentation schnell und effizient in ansprechende Onboarding-Videos mit unserer generativen AI-Plattform.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Onboarding-Skript oder Ihre Produkterklärung einfügen. Unsere Plattform nutzt die Text-zu-Video aus Skript-Funktionalität, um automatisch den ersten Videodraft zu erstellen und die Grundlage für Ihre Inhalte zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren. Passen Sie deren Aussehen und Stimme an, um die Ästhetik Ihres Produkts widerzuspiegeln und Nutzer effektiv durch Ihre Software zu führen.
3
Step 3
Erstellen Sie Sprachübertragungen und Untertitel
Verbessern Sie die Klarheit, indem Sie unsere Sprachübertragungsfunktion für Ihr Skript nutzen. Dies ermöglicht eine natürlich klingende Erzählung und unterstützt die automatische Erstellung von Untertiteln, um sicherzustellen, dass Ihre Onboarding-Videos klar und zugänglich sind.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald das Video fertiggestellt ist, nutzen Sie unsere Funktion für Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporte, um hochwertige Onboarding-Videos für verschiedene Plattformen zu produzieren. Integrieren Sie nahtlos Ihr neues Kunden-Onboarding-Video in Ihre bestehende Nutzerreise.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie schnelle Produkt-Demo-Clips

Erzeugen Sie sofort ansprechende kurze Videoclips für Produktdemonstrationen und Funktionshighlights, ideal für schnelle Onboarding-Einblicke.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI SaaS Onboarding-Videos?

HeyGen dient als fortschrittlicher AI SaaS Onboarding-Video-Generator, der AI-gestützte Automatisierung nutzt, um Skripte in ansprechende Videodokumentationen zu verwandeln. Diese generative AI-Plattform verkürzt die Produktionszeit erheblich und ermöglicht die schnelle Bereitstellung wichtiger Inhalte für das Kunden- und Mitarbeiter-Onboarding.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen ist ein leistungsstarkes Videokreationstool, das sich durch Text-zu-Video aus Skripten auszeichnet und es Nutzern ermöglicht, mühelos hochwertige Videoinhalte zu erstellen. Es bietet realistische AI-Avatare und ausgefeilte AI-generierte Sprachübertragungsfunktionen, die durch automatische Untertitel ergänzt werden, was den gesamten Prozess effizient und zugänglich macht.

Kann HeyGen zur Erstellung professioneller Produkt-Demo-Videos verwendet werden?

Absolut, HeyGen ist ideal für die einfache Erstellung professioneller Produkt-Demo-Videos. Seine anpassbaren Vorlagen, kombiniert mit robusten Branding-Kontrollen, ermöglichen es Nutzern, schnell überzeugende Anleitungen und Schulungsvideos zu entwickeln, die Markenkonsistenz wahren und klare Botschaften vermitteln.

Unterstützt HeyGen verschiedene Videoformate und Anpassungsoptionen?

HeyGen unterstützt eine Vielzahl von Anpassungsoptionen, einschließlich Seitenverhältnis-Anpassungen und flexiblen Exporten für verschiedene Plattformen. Nutzer können auch eine umfassende Medienbibliothek nutzen und ihre eigenen Stock-Materialien integrieren, um sicherzustellen, dass ihr Videokreationstool sich an jede Anforderung für Schulungsvideos oder Videodokumentationen anpasst.

