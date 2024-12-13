AI SaaS Erklärvideo-Generator: Erstellen Sie atemberaubende Videos schnell

Gestalten Sie wirkungsvolle animierte Erklärvideos mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche. Nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen und Szenen für eine schnelle Inhaltserstellung.

Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Video, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie ein AI SaaS Erklärvideo-Generator ihre Marketingbemühungen transformieren kann. Der visuelle Stil sollte hell und benutzerfreundlich sein, mit einer warmen, ermutigenden Stimme im Hintergrund. Heben Sie die Einfachheit der Nutzung vorgefertigter Vorlagen und Szenen hervor, um professionellen Videoinhalt zu produzieren, und betonen Sie die benutzerfreundliche Oberfläche für jeden Kleinunternehmer.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein elegantes 90-sekündiges animiertes Erklärvideo, das sich an Vertriebs- und Marketingteams richtet und die Effizienz der AI-gestützten Videoproduktion demonstriert. Verwenden Sie eine moderne, dynamische visuelle Ästhetik mit klarem Sounddesign. Zeigen Sie, wie ansprechende AI-Avatare wichtige Botschaften übermitteln können, ergänzt durch hochwertige Voiceover-Generierung, um die Produktion wirkungsvoller Vertriebs- und Marketingvideos zu optimieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 2-minütiges Video für Produktmanager und technische Leiter, das die technischen Vorteile eines fortschrittlichen Erklärvideo-Makers für Produkterklärungen detailliert beschreibt. Die visuelle Präsentation sollte klar und prägnant sein, mit einer autoritativen, aber zugänglichen Audioerzählung. Zeigen Sie die Leistungsfähigkeit der Umwandlung von Text zu Video aus einem Skript und stellen Sie die Zugänglichkeit mit automatisch generierten Untertiteln für komplexe SaaS-Produktfunktionen sicher.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Werbevideo für Bildungsinhalts-Ersteller, das die kreative Flexibilität eines AI SaaS Erklärvideo-Generators betont. Der visuelle und akustische Stil sollte lebendig und inspirierend sein, mit einem freundlichen, sachkundigen Erzähler. Zeigen Sie, wie die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung die Anpassung von Erklärvideo-Vorlagen verbessert und vielseitige Branding-Optionen bietet, um vielfältige Videoinhalte zu erstellen, die auf spezifische Lernbedürfnisse zugeschnitten sind.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI SaaS Erklärvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Erklärvideos mit AI-gestützten Tools und verwandeln Sie Ihre Ideen in ansprechende Videoinhalte in Minuten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Textes oder nutzen Sie unsere AI, um ein überzeugendes Skript automatisch zu generieren, das die Grundlage für Ihr Video von Text zu Video bildet.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre AI-Avatare
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren und anpassbaren Vorlagen, um Ihre Botschaft visuell darzustellen und Ihr Publikum zu begeistern.
3
Step 3
Fügen Sie Stimme und Markenelemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit einem professionellen AI-Voiceover, das direkt aus Ihrem Skript generiert wird. Passen Sie es mit Branding-Optionen wie Logos und Farben an.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Erklärvideo
Finalisieren Sie Ihr AI-gestütztes Erklärvideo und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen für nahtloses Teilen auf all Ihren Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

.

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in dynamische AI-Videos, die den Wert und die realen Auswirkungen Ihrer SaaS-Lösung effektiv demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die AI-gestützte Videoproduktion?

HeyGen ist ein intuitiver AI SaaS Erklärvideo-Generator, der den gesamten Produktionsprozess vereinfacht. Sie können Skripte mithilfe fortschrittlicher Text-zu-Video-Technologie und realistischer AI-Avatare in professionelle animierte Erklärvideos verwandeln.

Kann ich Erklärvideos an meine Marke anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Branding-Optionen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Erklärvideo-Vorlagen zu integrieren. Unser Drag-and-Drop-Editor und die Medienbibliothek erleichtern es, ansprechende Videoinhalte zu erstellen, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für Video-Voiceover und Barrierefreiheit?

HeyGen bietet fortschrittliche AI-Voiceover-Generierung mit einer Vielzahl von Text-zu-Sprache-Optionen für Ihre Erklärvideos. Darüber hinaus können Sie leicht Untertitel hinzufügen, um die Zugänglichkeit und das Engagement Ihres Publikums zu verbessern.

Wie schnell kann HeyGen hochwertige Erklärvideos produzieren?

HeyGen ist für die schnelle Erstellung von Videoinhalten konzipiert und ermöglicht es den Nutzern, professionelle Erklärvideos in Minuten zu erstellen. Die benutzerfreundliche Oberfläche und der effiziente Arbeitsablauf nutzen die AI-gestützte Videoproduktion, um die Produktionszeit erheblich zu verkürzen.

