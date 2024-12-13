KI-Retail-Promo-Video-Maker für E-Commerce-Erfolg

Produzieren Sie schnell fesselnde Marketingvideos für Produkteinführungen und soziale Medien mit KI, indem Sie unsere vielfältigen Vorlagen & Szenen nutzen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie eine dynamische 45-sekündige Social-Media-Anzeige, die für E-Commerce-Shop-Besitzer und Social-Media-Vermarkter konzipiert ist. Der visuelle Stil sollte schnelllebig sein, mit trendiger Hintergrundmusik und lebendigen Schnitten. Dieses Video wird die Leistungsfähigkeit von HeyGens Vorlagen & Szenen sowie das Ändern des Seitenverhältnisses & Exporte demonstrieren, um schnell fesselnde Werbevideos zu produzieren, die es einfach machen, Inhalte über verschiedene Plattformen hinweg anzupassen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein professionelles 60-sekündiges Marketingvideo, das sich an Online-Händler und Markenmanager richtet, die ihre "E-Commerce-Stores"-Präsenz verbessern möchten. Die Ästhetik sollte elegant und inspirierend sein, mit einem selbstbewussten KI-Avatar für die Erzählung und klaren Untertiteln. Diese Aufforderung betont, wie HeyGens Sprachgenerierung in Kombination mit einer reichhaltigen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung hilft, überzeugende Geschichten zu erstellen, die bei Kunden Anklang finden.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein informatives 30-sekündiges Produktvideo für Produktmanager und Content-Ersteller, das neue Funktionen mit klaren, fokussierten Visuals zeigt. Diese Aufforderung behandelt, wie HeyGens KI-gestützte Tools die Erstellung hochwertiger "Produktvideos" vereinfachen. Nutzen Sie KI-Avatare und Text-zu-Video aus einem Skript, um komplexe Funktionen effizient zu erklären und das Verständnis und die Interaktion der Zuschauer zu verbessern, ohne umfangreiche Produktionszeit.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein KI-Retail-Promo-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos atemberaubende Werbevideos für Ihren E-Commerce-Store mit KI-gestützten Tools, von der Konzeption bis zum Export.

Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Vorlagen und Szenen, um Ihre Werbevideos zu starten und eine solide Grundlage für Ihre Botschaft zu schaffen.
Fügen Sie Ihre Produktgeschichte hinzu
Laden Sie Ihre spezifischen Produktvideos und Bilder hoch oder nutzen Sie unsere umfangreiche Medienbibliothek und Stock-Material, um Ihr Retail-Promo zu personalisieren.
Erzeugen Sie fesselnde Erzählungen
Nutzen Sie KI für die Sprachgenerierung, um überzeugende Erzählungen zu erstellen, die sicherstellen, dass die Funktionen Ihres Produkts klar und professionell kommuniziert werden.
Exportieren und teilen Sie Ihre Kreation
Exportieren Sie Ihr finales Werbevideo in verschiedenen Seitenverhältnissen, optimiert für nahtloses Teilen über alle Ihre sozialen Medienplattformen und E-Commerce-Stores.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Authentische Kundenreferenzen

Verwandeln Sie Kundenfeedback in fesselnde KI-Videos, die Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufbauen und Kaufentscheidungen für Einzelhandelsartikel beeinflussen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von KI-Werbevideos für den Einzelhandel?

HeyGen ermöglicht es Unternehmen, mühelos hochwertige KI-Retail-Promo-Videos zu erstellen. Nutzen Sie KI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um schnell ansprechende Produktvideos zu generieren, die auf E-Commerce-Stores und Marketingkampagnen zugeschnitten sind.

Welche kreativen Möglichkeiten bietet HeyGen für Produkteinführungen?

HeyGen inspiriert kreative Ideen für Ihre Produkteinführungen durch eine reichhaltige Bibliothek von Vorlagen und Stock-Material. Verbessern Sie Ihre Werbevideos mit KI-generierten Voiceovers und KI-generierten Titeln und Beschreibungen, um die Aufmerksamkeit des Publikums effektiv zu fesseln.

Kann HeyGen helfen, Marketingvideos zu erstellen, die für soziale Medien optimiert sind?

Ja, HeyGen ist ein effektiver Promo-Video-Maker für soziale Medien und bietet einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor sowie das Ändern des Seitenverhältnisses. Produzieren Sie mühelos ansprechende Marketingvideos, die auf verschiedenen Plattformen hervorstechen, mit KI-gestützten Tools.

Erlaubt HeyGen die Markenanpassung in Werbeinhalten?

Absolut, HeyGen ermöglicht vollständige Branding-Kontrollen, sodass Sie Ihr Logo und spezifische Farben in Ihre Werbevideos integrieren können. Dies gewährleistet Markenkonsistenz in all Ihren Marketingvideos und macht sie einzigartig.

