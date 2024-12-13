Stellen Sie sich ein dynamisches 45-Sekunden-Video vor, das sich an E-Commerce-Unternehmer und Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie man die Produktpräsentation revolutionieren kann. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit schnellen Übergängen und einem aufmunternden, professionellen Audiotrack. Präsentieren Sie einen AI-Avatar, der erklärt, wie das AI-Fotostudio von HeyGen, kombiniert mit AI-generierten Modellen, atemberaubende Visuals für jedes Produkt ermöglicht und die Kosten für traditionelle Fotoshootings drastisch senkt. Heben Sie hervor, wie einfach es ist, überzeugende On-Model-Bilder mit den AI-Avataren von HeyGen zu erstellen und Konzepte in wenigen Minuten in visuelle Realität zu verwandeln.

