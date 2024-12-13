Steigern Sie den Umsatz mit einem AI-Restaurant-Promo-Video-Generator

Erstellen Sie schnell professionelle Food-Marketing-Videos mit vielfältigen Vorlagen für appetitliche, markengerechte Designs.

503/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein warmes und einladendes 45-sekündiges Restaurant-Marketing-Video für Familien und Mitglieder der lokalen Gemeinschaft, das ein spezielles wöchentliches Familienessen-Angebot hervorhebt. Die Bilder sollten eine gemütliche, freundliche Atmosphäre hervorrufen, mit glücklichen Kunden, die ihre Mahlzeiten genießen, gepaart mit fröhlicher, akustischer Hintergrundmusik und einer freundlichen Stimme. Verwenden Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um schnell eine ansprechende visuelle Erzählung zusammenzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein elegantes 60-sekündiges Werbevideo, das sich an anspruchsvolle Feinschmecker und bewusste Verbraucher richtet und die Philosophie vom Bauernhof auf den Tisch und die handwerklichen Zutaten eines gehobenen Restaurants erkundet. Der visuelle Stil sollte anspruchsvoll und raffiniert sein, mit kunstvoll angerichteten Gerichten und Einblicken in die Beschaffung der Zutaten, untermalt von ambienter Jazzmusik und einer professionellen, beruhigenden Stimme. Verstärken Sie Ihre Botschaft mit HeyGens Sprachgenerierung, um eine klare, hochwertige Erzählung zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie einen prägnanten, verlockenden 30-sekündigen AI-Video-Maker-Spot für soziale Medien, der sich an die breite Öffentlichkeit und potenzielle Gäste richtet und die unwiderstehlichen neuen saisonalen Menüangebote eines Restaurants präsentiert. Der visuelle Stil sollte sauber, klar und äußerst appetitlich sein, mit schnellen, mundwässernden Nahaufnahmen jedes Gerichts, unterstützt von leichter, zeitgenössischer Hintergrundmusik. Sorgen Sie für maximale Zugänglichkeit und Reichweite, indem Sie HeyGens Untertitel verwenden, um wichtige Menübeschreibungen hervorzuheben.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der AI-Restaurant-Promo-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Werbevideos für Ihr Restaurant mit AI, um Ihr Menü zu präsentieren und mehr Kunden anzuziehen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Vorlagen, um Ihr Werbevideo zu starten, perfekt geeignet, um Ihre köstlichen Menüangebote und das Ambiente Ihres Restaurants zu präsentieren.
2
Step 2
Passen Sie Ihre visuellen Elemente an
Verbessern Sie Ihr Video mit appetitlichen, markengerechten Designs. Fügen Sie Ihr Logo hinzu, passen Sie die Farben an und integrieren Sie beeindruckende visuelle Elemente, um den einzigartigen Stil Ihres Restaurants widerzuspiegeln.
3
Step 3
Generieren Sie Ihr Skript und Voiceover
Nutzen Sie unsere Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion, um Ihre Botschaft zum Leben zu erwecken. Erstellen Sie mühelos natürlich klingende Voiceovers, die klar die Angebote und Aktionen Ihres Restaurants kommunizieren.
4
Step 4
Exportieren Sie für soziale Medien
Finalisieren Sie die Marketingvideos Ihres Restaurants und exportieren Sie sie in verschiedenen Seitenverhältnissen, optimiert für die Verbreitung auf all Ihren sozialen Medienplattformen, um ein breiteres Publikum zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenbewertungen mit AI

.

Bauen Sie Vertrauen auf und ziehen Sie mehr Gäste an, indem Sie positives Kundenfeedback mühelos in überzeugende Videogeschichten verwandeln.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann der AI-Restaurant-Promo-Video-Generator von HeyGen meine Food-Marketing-Videos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, fesselnde Food-Marketing-Videos mühelos zu erstellen, indem es seine AI-Video-Maker-Fähigkeiten nutzt. Sie können schnell professionelle Werbevideos generieren, die Ihre köstlichen Menüangebote und appetitlichen, markengerechten Designs präsentieren, ideal zur Darstellung Ihres Restaurants.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung ansprechender Restaurant-Marketing-Videos?

HeyGen bietet einen robusten AI-Video-Maker mit Funktionen wie Text-zu-Video aus Skript und fortschrittlicher Sprachgenerierung. Nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen und eine umfangreiche Mediathek mit Stockfotos und -videos, um mühelos wirkungsvolle Marketingvideos zu erstellen.

Kann HeyGen meinem Restaurant helfen, markengerechte Videos für soziale Medien zu erstellen?

Absolut! HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochwertige, markengerechte Werbevideos zu produzieren, die perfekt für soziale Medien optimiert sind. Integrieren Sie einfach Ihr Logo und Ihre Markenfarben, um sicherzustellen, dass Ihre Marketingvideos stets die einzigartige Identität Ihres Restaurants widerspiegeln.

Unterstützt HeyGen vielfältige visuelle Elemente für Restaurant-Werbevideos?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, eine Vielzahl von visuellen Elementen in Ihre Restaurant-Werbevideos zu integrieren, einschließlich einer umfangreichen Bibliothek von Stockfotos und -videos. Nutzen Sie leistungsstarke AI-Visuals, um Ihre Menüangebote hervorzuheben und wirklich appetitliche Inhalte zu erstellen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo