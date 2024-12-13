3

Step 3

Passen Sie Ihr Erklärvideo an und branden Sie es

Verfeinern Sie Ihr Video, indem Sie "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" anwenden, um die Identität Ihres Restaurants nahtlos zu integrieren. Fügen Sie Untertitel hinzu und passen Sie den Szenenfluss für ein poliertes Aussehen an.